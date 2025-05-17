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Donald Trump duyurdu! Tarih verip açıkladı: "Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için girişimler devam ediyor. Bunun en son gelişmesi İstanbul'da gerçeklemiş ve Rusya ile Ukrayna esir takası konusunda anlaşmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı.

Donald Trump duyurdu! Tarih verip açıkladı: "Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim"
Recep Demircan

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken liderlerden gelen peş peşe açıklamalar savaş sona mı eriyor sorusunu akıllara getirdi.

PUTİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz günlerde yaptığı basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini bildirmişti.

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ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İstanbul'da yapılan görüşmeler de varılan anlaşma sonucunda esir takası yapılması konuşunda anlaşılmıştı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump ise pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump putin zelenskiy
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