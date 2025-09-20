HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump, ‘H-1B’ vize başvuru ücretini 100 bin dolara çıkaran kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ‘H-1B’ çalışma vizesi programında şirketlerin ödemesi gereken başvuru ücretini 100 bin dolara yükselten kararnameyi imzaladı.

Trump, ‘H-1B’ vize başvuru ücretini 100 bin dolara çıkaran kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için kullanılan ‘H-1B’ çalışma vizesi programına ilişkin yeni bir kararname imzaladı. Buna göre, şirketlerin bu vize için ödeyeceği başvuru ücreti 100 bin dolara yükseltildi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Trump, ABD’nin ‘harika’ işçilere ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu programın nitelikli çalışanların ülkeye kazandırılmasını büyük ölçüde güvence altına alacağını belirtti. Özellikle teknoloji şirketlerinin bu düzenlemeden memnuniyet duyacağını dile getiren Trump, “Ülkemizde son derece üretken olacak kişileri burada tutabileceğiz ve çoğu durumda bu şirketler bunun için yüksek bedeller ödeyecek” ifadelerini kullandı.

Kararnamede, ‘H-1B’ vize programının, yüksek nitelikli iş gücünü ABD’ye çekmek amacıyla tasarlandığı ancak son yıllarda amacı dışında kullanıldığına dikkat çekildi. Bunun ülke ekonomisi ile ulusal güvenlik üzerinde olumsuz etkiler yarattığı vurgulanan metinde, yalnızca gerçekten nitelikli işçilerin ülkeye girişini sağlamak için başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarıldığı bildirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılıp öldüCeviz toplarken elektrik akımına kapılıp öldü
Trump: Uyuşturucu taşıyan bir tekneye saldırı düzenledikTrump: Uyuşturucu taşıyan bir tekneye saldırı düzenledik

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.