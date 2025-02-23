HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump, Hamas'ın serbest bırakılan esirlerle ilgili "iyi durumda olmadığını" söyledi

Trump, Hamas'ın serbest bırakılan esirlerle ilgili "iyi durumda olmadığını" söyledi

23.02.2025 00:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın 6 İsrailli esiri serbest bıraktığını belirterek, esirlerin "çok iyi durumda olmadıklarını" söyledi.

Trump, Hamas'ın serbest bırakılan esirlerle ilgili "iyi durumda olmadığını" söyledi

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken İsrail-Hamas arasında esir takası kapsamında serbest bırakılan esirler hakkında konuştu.

"Son 24 saatte çok sayıda haber aldık. Esirleri bugün teslim aldık." diyen Trump, esirlerin durumlarının "utanç verici" olduğunu savundu. Trump, Hamas'ın teslim ettiğini doğruladığı 6 esire ilişkin, "Çok iyi durumda değiller ama onları daha kötü durumda da gördük." dedi.

Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında bugün Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri serbest bırakarak, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş ve esirler İsrail'e geçmişti.

Buna karşılık İsrail de hapishanelerdeki 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı duyurmuştu.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Eşi benzeri görülmemiş dava! Fransa'da bir cerrah tam 299 hastaya cinsel istismar uyguladıEşi benzeri görülmemiş dava! Fransa'da bir cerrah tam 299 hastaya cinsel istismar uyguladı
AK Parti'de Mesut Özil ve Sinan Akçıl sürprizi! AK Parti'de Mesut Özil ve Sinan Akçıl sürprizi!
Anahtar Kelimeler:
İsrail Beyaz Saray Hamas trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her yarım saat için 50 TL ödemeye hazır olun!

Her yarım saat için 50 TL ödemeye hazır olun!

Yapay zekaya sorduk! Derbi için hem skor hem oran verdi

Yapay zekaya sorduk! Derbi için hem skor hem oran verdi

AK Parti'de Mesut Özil ve Sinan Akçıl sürprizi!

AK Parti'de Mesut Özil ve Sinan Akçıl sürprizi!

YÖK, İmamoğlu'nun diplomasını iptal mi etti?

YÖK, İmamoğlu'nun diplomasını iptal mi etti?

Eşi benzeri görülmemiş dava! Fransa'da bir cerrah tam 299 hastaya cinsel istismar uyguladı

Eşi benzeri görülmemiş dava! Fransa'da bir cerrah tam 299 hastaya cinsel istismar uyguladı

CHP'den Antalya milletvekili seçilen Gelecek Partili Serap Yazıcı AK Parti'ye geçiyor! Rasim Ozan Kütahyalı: "Eğer bu bilgi doğruysa..."

CHP'den Antalya milletvekili seçilen Gelecek Partili Serap Yazıcı AK Parti'ye geçiyor! Rasim Ozan Kütahyalı: "Eğer bu bilgi doğruysa..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.