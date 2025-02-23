Trump, Hamas'ın serbest bırakılan esirlerle ilgili "iyi durumda olmadığını" söyledi

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken İsrail-Hamas arasında esir takası kapsamında serbest bırakılan esirler hakkında konuştu.

"Son 24 saatte çok sayıda haber aldık. Esirleri bugün teslim aldık." diyen Trump, esirlerin durumlarının "utanç verici" olduğunu savundu. Trump, Hamas'ın teslim ettiğini doğruladığı 6 esire ilişkin, "Çok iyi durumda değiller ama onları daha kötü durumda da gördük." dedi.

Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında bugün Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri serbest bırakarak, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş ve esirler İsrail'e geçmişti.

Buna karşılık İsrail de hapishanelerdeki 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı duyurmuştu.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır