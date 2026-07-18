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Trump'ı kızdıracak haber! Kritik tesiste ağır hasar meydana geldi

İran'ın Körfez ülkelerine yönelik füze saldırıları devam ediyor. Kuveyt Petrol Şirketi (KPC), İran'ın art arda düzenlediği saldırılarda petrol sektörü açısından kritik öneme sahip bir tesisin hedef alındığını, saldırıda yaralanmalar yaşandığını ve tesiste ağır hasar meydana geldiğini açıkladı.

Trump'ı kızdıracak haber! Kritik tesiste ağır hasar meydana geldi

Kuveyt Petrol Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, petrol sektöründeki kritik öneme sahip bir tesisin sabah saatlerinde İran'ın art arda düzenlediği saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

Trump ı kızdıracak haber! Kritik tesiste ağır hasar meydana geldi 1

AĞIR HASAR MEYDANA GELDİ

Saldırılar sonucu yaralanan kişiler olduğu ve tesiste ağır hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, yaralıların tedavi için hastaneye sevk edildiği, tesisin ise tahliye edildiği kaydedildi.

Trump ı kızdıracak haber! Kritik tesiste ağır hasar meydana geldi 2

Açıklamada, saldırının etkilerinin giderilmesi ve durumun kontrol altına alınması için ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Trump ı kızdıracak haber! Kritik tesiste ağır hasar meydana geldi 3

SABAH SAATLERİNDE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

İran'ın Kuveyt'te sabah saatlerinde hedef aldığı iki noktada çıkan yangınlara müdahale sırasında itfaiye görevlileri ve bir tesis çalışanı yaralanmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuveyt İran
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