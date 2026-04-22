Trump'ın ateşkes kararı sonrası İran tek şartını sunup rest çekti

ABD ile İsrail'in İran'a saldırması sonrası patlak veren savaşta ateşkes kararı çıkmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ateşkesi süresiz olarak uzattığını duyurmuştu.

"İRAN'A YENİ SALDIRI İÇİN ZAMAN KAZANMA"

İran yönetimi ise bu kararı 'Yeni saldırı hazırlığı' olarak değerlendrdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın danışmanı Mehdi Muhammedi, ateşkesin uzatılmasını "İran’a yeni saldırı için zaman kazanma" olarak değerlendirdi. Muhammedi, "Hürmüz ablukasının sürmesi bombardımandan farksız, askeri karşılık verilmesi gerekiyor" dedi.

ARAKÇİ'DEN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Arakçi de konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Arakçi, limanlara yönelik ablukanın savaş anlamına geldiğini belirterek, bunun ateşkes ihlali olduğunu ifade etti. Ayrıca ABD’nin savaşı kaybettiği vurgulandı ve kaybeden tarafın şartları belirleyemeyeceğini savunuldu.

İran Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, müzakere sürecine dönüş için Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın kaldırılması gerektiğini vurguladı. Tahran yönetimi, bu şart sağlanmadan masaya dönmeye sıcak bakmıyor.

DEVRİM MUHAFIZLARI: "ELİMİZ TETİKTE"

Öte yandan İran Devrim Muhafızları'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada, "Elimiz tetikte, saldırı olursa önceden belirlenmiş hedefleri daha sert vururuz" denildi. Açıklamada çatışmaların yeniden başlaması halinde düşmana ezici darbeler indirileceği vurgulandı.

Devrim Muhafızları, Körfez ülkelerine de mesaj verdi. ABD üslerinin İran’a saldırıda kullanılması durumunda bu ülkelerin petrol üretiminin hedef alınacağı aktarıldı.