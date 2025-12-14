HABER

Trump'ın barış planını dünyaya duyurup karşı çıktı! "Rus ordusu..."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin barış planına karşı çıktı. "ABD tarafı bize, bir uzlaşmaya varalım diye öneride bulundu" diyen Zelenskiy, Rus ordusuyla ilgili detaya tepki gösterdi.

3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna ve ABD Başkanı Donald Trump'ın hamleleri başta olmak üzere barış çabaları dünyanın gündemindeki yerini koruyor. Bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

ZELENSKİY: "ABD BARIŞTAN YANA"

Zelenskiy, sosyal medya platformundan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gündemine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin, savaşı sona erdirmek için hazırladığı ve üzerinde çalışmaları sürdürdükleri barış planına da değinen Zelenskiy, barıştan yana olduklarını vurguladı.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMALIYIZ"

Savaşı bitirmek istediklerinin altını çizen Zelenskiy, barış görüşmelerinin başarısız olması durumunda bile çalışmaları sürdürmeleri gerektiğinin altını çizerek, "Kendimizi toparlamalıyız, başka bir yol bulmalıyız ve bu savaşı sona erdirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

TRMUP'IN PLANINDAKİ DETAYA KARŞI ÇIKTI

ABD'nin Kiev'e, barış planına göre Ukrayna ordusunun ülkenin doğusundan çekilmesini önerdiğini aktaran Zelenskiy, "ABD tarafı bize, bir uzlaşmaya varalım diye öneride bulundu. Rus ordusu, doğumuzun (Donbas bölgesi) bir kısmına girmeyecek ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri buradan geri çekilecek. Bunun adil olduğunu düşünmüyorum. Ukrayna birlikleri 5-10 kilometre geri çekiliyorsa, Rus birlikleri neden işgal altındaki topraklarda daha derinlere çekilmiyor?" ifadelerine yer verdi.

"KOLTUĞA TUTUNMUYORUM"

Zelenskiy ayrıca, ülkede savaş devam etmesine rağmen devlet başkanı seçimlerinin yapılması yönünde parlamento ile çalışmaya başladığını belirtti. Seçimler için milletvekillerden öneriler beklediğini kaydeden Zelenskiy, "Koltuğa tutunmuyorum. Ukrayna'nın olayların her türlü gelişimine hazır olması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

