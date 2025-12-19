HABER

Trump'ın hamlesi sonuç verdi: TikTok, ABD'deki operasyonlarını devrediyor

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki operasyonlarının Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişim bünyesinde faaliyet göstermesi için anlaşma imzaladığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, TikTok Üst Yöneticisi Shou Zi Chew şirket çalışanlarına konuya ilişkin bir not gönderdi.

ByteDance'e ait şirketin ABD'deki operasyonlarının Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişim bünyesinde faaliyet göstermesi için anlaşmaya vardığı belirtilen notta, ByteDance ve TikTok'un Oracle, Silver Lake ve MGX ile bağlayıcı anlaşmalar imzaladığı aktarıldı.

Notta, anlaşmanın 22 Ocak 2026'da tamamlanmasının planlandığı belirtilerek, Oracle, Silver Lake ve Abu Dabi merkezli MGX'in yeni kurulacak şirketin toplam yüzde 45'ine sahip olacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart 2024'te yaptığı oylamada, "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarıyı büyük çoğunlukla kabul etmişti. ABD Senatosu'ndan da geçen tasarı 24 Nisan 2024'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girmişti.

"Ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa ile ana ortak konumundaki ByteDance firmasının, şirketin varlıklarının yüzde 80'ini ABD'li ortaklara devretmediği takdirde ABD'de yasaklanması öngörülmüştü.

ABD Kongresinin, ByteDance'in 19 Ocak 2025'e kadar hisseleri devretmemesi halinde uygulamanın tüm ülkede yasaklanmasına yönelik kararı, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından da onanmış, ancak 20 Ocak'ta göreve başlayan yeni Başkan Donald Trump, son tarihin süresini, sonuncusu 16 Eylül'de olmak üzere başkanlık kararnameleriyle 4 kez uzatmıştı.

Trump ın hamlesi sonuç verdi: TikTok, ABD deki operasyonlarını devrediyor 1

TRUMP, TİKTOK'UN ABD'DEKİ OPERASYONLARININ SATILMASININ ÖNÜNÜ AÇAN KARARNAMEYİ İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 19 Eylül'de yaptıkları telefon görüşmesinde TikTok'un durumunu ele almıştı.

Trump, 25 Eylül'de TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önünü açan kararnameye imza atmıştı.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede yer alan satış planında, ortak girişimin çoğunluğunun Amerikalı yatırımcıların kontrolünde olacağı ByteDance ve bağlı şirketlerin payının yüzde 20'nin altında kalacağı belirtilmişti.

Ayrıca, algoritmalar, veri depolama ve yazılım güncellemelerinin denetiminin ABD'de kurulacak yeni yapının kontrolünde olacağı kaydedilmişti.

