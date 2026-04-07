Trump'ın İran tehdidi "nükleer silah" endişesi yarattı! Beyaz Saray'dan açıklama geldi

Savaş boyunca İran'ın nükleer kapasitesini sıfırlamaya yönelik söylemlerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump bugün sosyal medya paylaşımıyla tüm dünyanın gündemine oturdu. Nükleer silah kullanılması yönündeki endişeleri artıran açıklama endişe yarattı.

TRUMP: BU GECE BİR MEDENİYET YOK OLACAK

Trump, kurucusu olduğu Social Truth platformundan yaptığı açıklamada İran'a akılalmaz tehditler savurdu. "Bu gece bir medeniyet, geri dönüşü olmayan bir şekilde tümden yok olacak" diyen ABD Başkanı, dünya tarihinin en önemli gecelerinden birine tanıklık edileceğini öne sürdü.

'NÜKLEER' ENDİŞESİ

Dünya çapında kısa süreden geniş yankı uyandıran paylaşım akıllara "ABD, İran'da nükleer silah mı kullanacak?" sorusunu getirdi. Gözler bu gece yaşanacaklara çevrilirken Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi.

BEYAZ SARAY'DAN İDDİAYA YANIT GELDİ

Beyaz Saray'ın açıklamasında ABD'nin nükleer silah kullanmayı planladığı iddiası yalanlandı.