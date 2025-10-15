HABER

Trump'ın İspanya öfkesi dinmiyor! Bu kez daha sert çıktı: "Cezalandırılmalılar"

ABD Başkanı Donald Trump, NATO kapsamında savunma harcamalarını artırmadığı gerekçesiyle İspanya'ya tepki gösterdi. İspanya'ya bu sebeple gümrük vergisi uygulamayı bile düşünebileceğini ifade eden Trump, "Bunun NATO için çok adaletsiz ve saygısızca olduğunu düşünüyorum. İspanya bence bunun için cezalandırılmalı" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi Beyaz Saray'da ağırlarken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Donald Trump, bir basın mensubunun, "İspanya'nın NATO'dan atılması gerektiğini söylemiştiniz, hala aynı görüşte misiniz?" sorusuna dolaylı olarak cevap verdi.

ABD Başkanı Trump, İspanya'nın diğer NATO ülkelerinden farklı olarak savunma harcamalarını yüzde 5'lik seviyeye yükseltmemesinden memnun olmadığını belirtti.

'SAYGISIZCA! CEZALANDIRILMALI'

Trump, "İspanya'nın yaptığı şey NATO için çok kötü. Bunun NATO için çok adaletsiz ve saygısızca olduğunu düşünüyorum. İspanya ve bence bunun için cezalandırılmaları gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

'BUNU YAPAN TEK ÜLKE'

İspanya'ya bu sebeple gümrük vergisi uygulamayı bile düşünebileceğini ifade eden Trump, "Bence İspanya inanılmaz derecede saygısızca davranıyor ve NATO'daki tüm ülkeler arasında bunu yapan tek ülke." diye konuştu.

15 Ekim 2025
15 Ekim 2025

Donald Trump, geçen hafta konuyla ilgili açıklamasında, "Bildiğiniz gibi ben yüzde 5 ödemelerini istedim, yüzde 2 değil. Çoğu ülke bunu kabul etti ama bir ülke geri kaldı: İspanya. Bunu yapmamak için hiçbir nedenleri yok. Ama sorun değil, belki de NATO'dan atılmalılar." ifadesini kullanmıştı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İspanya Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
