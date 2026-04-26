Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve ABD yönetiminin üst düzey isimleri geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeğine bir araya geldi.

Yemek art arda gelen silah sesleriyle yarıda kaldı. Silah seslerinin duyulmasının ardından 'Ateş edildi' çığlıkları yükseldi. Salonda yer alan davetliler ise masaların altına girdi.

"BUNU TEKRAR YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Öte yandan Gizli Servis görevlileri ise olaya hızlıca müdahale ederek Trump ve eşini salondan çıkardı. Trump saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Washington D.C.’de oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli Servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Saldırgan yakalandı ve ben 'Gösteri devam etsin' tavsiyesinde bulundum, ancak tamamen kolluk kuvvetlerinin yönlendirmesine göre hareket edilecek. Kısa süre içinde bir karar verecekler. Bu karar ne olursa olsun, bu akşam planlanandan çok farklı olacak ve biz de basitçe bunu tekrar yapmak zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan saldırı girişiminin gerçekleştiği Washington Hilton Oteli, 1981 yılında John Hinckley Jr.’ın eski Başkan Ronald Reagan’a suikast düzenlediği yer olarak tarihe geçmişti.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Gizli Servis tarafından yapılan açıklamada da saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin sağ olarak ele geçirildiği bildirildi. Saldırganın kimliği de ortaya çıktı.

MÜHENDİSLİK DERECESİYLE MEZUN OLMUŞ

Silahlı saldırı şüphelesinin California Torrance'dan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu tespit edildi. Allen, 2017 yılında Cal Tech'ten mühendislik derecesiyle mezun oldu ve 2025'te bilgisayar bilimi alanında yüksek lisans kazandı.