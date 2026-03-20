Trump'ın masasındaki yeni işgal planını ABD basını duyurdu! '8 bin asker' iddiası

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sürerken kara saldırısı da başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. ABD basınında yer alan çarpıcı iddialardan birine göre 8 bin askeri personelin Orta Doğu'ya konuşlandırılması süreci hızlandırıldı. Öte yandan Trump'ın Hark Adası'nı işgal etme planını değerlendirdiği de öne sürüldü.

28 Şubat'tan bu yana süren ABD/İsrail - İran savaşında gözler ABD'nin atacağı yeni adımlara çevrildi. İran saldırılara karşılık vermeye devam ederken Hark Adası'nı işgal planı da iddiaya göre ABD'nin masasında.

"HARK ADASI'NI İŞGAL PLANI MASADA"

ABD medyasında yer alan iddiaya göre; Trump yönetimi, İran’ı Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaya zorlamak için Hark Adası’nı işgal etme veya ablukaya alma planlarını değerlendiriyor.

"8 BİN ASKER KONUŞLANDIRILACAK"

Öte yandan ABD'de yayın yapan Newsmax televizyon kanalının ismini açıklamak istemeyen dört yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD, bölgeye yönelik askeri sevkiyat sürecini hızlandırıyor.

Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu ile 11'inci Deniz Piyade Seferi Birliği'nin planlanandan daha önce harekete geçtiğini ileri süren yetkililer, bu birliklerin Hint-Pasifik üzerinden Orta Doğu'ya doğru yola çıkmasının beklendiğini iddia etti.

Yetkililer, Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu'nun halihazırda Orta Doğu'ya ilerlediği iddia edilen USS Tripoli gemisine katılacağını aktardı.

Bununla birlikte 6 amfibi geminin, 4 bin ila 5 binini deniz piyadelerinin oluşturduğu yaklaşık 8 bin askeri personeli bölgede görev yapmak üzere sevk etmiş olacağı iddia ediliyor.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu'ya 5 bin deniz piyadesi ve denizciden oluşan bir amfibi hazır grubu göndereceği öne sürülmüştü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

