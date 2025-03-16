HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: "Trump ve Putin bu hafta görüşebilir"

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: "Trump ve Putin bu hafta görüşebilir"

16.03.2025 19:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump ile Rus lider Vladimir Putin'in bu hafta görüşebileceğini açıkladı.

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: "Trump ve Putin bu hafta görüşebilir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta konuşmasını beklediğini aktardı.

ABD'li müzakere heyetinin bu hafta Ukrayna ve Rusya taraflarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden Witkoff, “Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum” dedi.

Putin'in Trump'ın felsefesini kabul ettiğini söyleyen Witkoff, Trump'ın savaşın sonlanması konusunda ısrarcı olduğunu bildirdi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Hastane bahçesine gömülen 17 cansız beden çıkarıldı! Hastane bahçesine gömülen 17 cansız beden çıkarıldı!
Halk TV'den istifa etmişlerdi! Yeni adresleri belli oldu!Halk TV'den istifa etmişlerdi! Yeni adresleri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
putin trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey Mourinho'nun o iması sonrası oldu! Yönetim harekete geçti...

Her şey Mourinho'nun o iması sonrası oldu! Yönetim harekete geçti...

Gündelikçi ücretleri zirve yaptı! "Ayda 22 gün çalışsa kazanacağı para..."

Gündelikçi ücretleri zirve yaptı! "Ayda 22 gün çalışsa kazanacağı para..."

Halk TV'den istifa etmişlerdi! Yeni adresleri belli oldu!

Halk TV'den istifa etmişlerdi! Yeni adresleri belli oldu!

İmamoğlu nevruzu Kürtçe kutladı, alkış kıyameti koptu

İmamoğlu nevruzu Kürtçe kutladı, alkış kıyameti koptu

49 yaşındaki adam meydanın ortasında ateşe verildi

49 yaşındaki adam meydanın ortasında ateşe verildi

Vatandaş sosyal yardım beklerken o parayla yurt dışında iftar verilecek! Ne başkanın ne de diğerlerinin cebinden para çıkmayacak

Vatandaş sosyal yardım beklerken o parayla yurt dışında iftar verilecek! Ne başkanın ne de diğerlerinin cebinden para çıkmayacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.