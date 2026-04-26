3 gün verdi! Trump: "İran ile savaş yakında bitecek"

ABD ve İran arasındaki müzakereler Hürmüz Boğazı nedeniyle tıkanmıştı. İran'ın ABD'nin ablukası yüzünden masadan kalması sonrası peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. Trump'tan yeni bir İran açıklaması geldi.

"SAVAŞ YAKINDA SONA ERECEK"

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada savaşın yakında sona ereceğini ve konuşmak isterlerse İranlıların arayabileceğini ifade etti.

"UMARIM AKILLI DAVRANIRLAR"

Trump açıklamasında şunları ifade etti:

"İran savaşı çok yakında sona erecek ve biz çok büyük bir zafer kazanacağız. Eğer İranlılar konuşmak isterse bizi arayabilirler, umarım akıllı davranırlar. İran'ın petrol altyapısı patlamadan önce yaklaşık 3 günü var."