Trump: Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırdık

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada’nın yıllardır ABD çiftçilerine yüzde 400 oranında gümrük vergisi uyguladığını ve bu ülkeyle ticaret yapmanın çok zor olduğunu belirtti. Kanada’nın ABD’li teknoloji şirketlerine dijital hizmet vergisi getireceğini öğrendiklerini ifade eden Trump, bunun ülkesine karşı doğrudan, açık bir saldırı olduğunu savundu.

Kanada’nın, ticaret görüşmelerinin devam ettiği Avrupa Birliği’ni taklit ediyor olabileceğini öne süren Trump, “Bu aşırı vergiye dayanarak, Kanada ile ticaret konusundaki tüm müzakereleri derhal sonlandırıyoruz. Önümüzdeki 7 gün içinde Kanada’ya, ABD ile iş yapmak için ödemeleri gereken tarifeyi bildireceğiz” dedi.