Trump sorumluluğu üstünden attı! Hegseth'i hedef gösterdi: "Hadi yapalım dedi"

ABD ve İsrail'in günlerdir İran'a saldırıları sürüyor. İran'ın da özellikle enerji noktaları vurması ve Hürmüz'ü kapatması yeni bir krize yol açtı.

SALDIRI ERTELENDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşma yapacaklarını ifade etmesi ve İran'daki enerji tesislerine saldırıyı 5 gün ertelemesi bugün en çok konuşulan konu oldu.

"9 NİSAN'A KADAR SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYOR"

İsrail basını ise ABD'nin savaşı 9 Nisan'a kadar bitirmek istediğini ifade etti.

TRUMP: "HADİ YAPALIM DEDİ"

Trump, ABD'de yaptığı yeni açıklamada savaşın sorumluluğunu üstünden attı. Trump, "Pete Hegseth ilk konuşan oldu. 'Hadi yapalım' dedi." diye konuştu.