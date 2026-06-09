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Trump 'tam zafer' için tarih verdi! 'Yakında bu konu kapanacak'

Açıklamalarıyla sürekli gündemde olan ABD Başkanı Donald Trump'tan, İran savaşıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. 'Tam zafer' için tarih veren Trump, yakında bu konunun kapanacağını ve benzin fiyatlarının düşeceğini belirtti.

Trump 'tam zafer' için tarih verdi! 'Yakında bu konu kapanacak'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini kaydederek, "Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." dedi.

Trump tam zafer için tarih verdi! Yakında bu konu kapanacak 1

"YAKINDA BU KONU KAPANACAK"

ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansa katılarak seçmenlere İran konusunda mesajlar verdi.

Trump, İran'la ilgili konularda çok iyi durumda olduklarını ve anlaşmaya ilişkin sürecin iyi işlediğini vurgulayarak, yakında bu konunun kapanacağını ifade etti.

Trump tam zafer için tarih verdi! Yakında bu konu kapanacak 2

'TAM ZAFER' İÇİN TARİH VERDİ

ABD Başkanı, "Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." değerlendirmesini yaptı.

'BENZİN FİYATLARI DÜŞECEK'

Bu süreçle birlikte ABD'deki benzin fiyatlarının hızla düşeceği mesajını da veren Trump, seçmenlerden Graham için oy kullanmalarını istedi.

ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasında pazar günü artan gerginliğe ilişkin Truth Social hesabından açıklamalar yaparak, İsrail ve İran'ı "derhal" çatışmayı durdurmaya çağırmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran trump
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