Trump tüm dünyaya ilan etti! 'İran vergisi' geliyor: "15 maddenin çoğu kabul edildi"

ABD Başkanı Donald Trump İran'la ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmasının ardından ateşkesin maddeleri hakkında konuştu. 15 maddenin çoğunun üzerinde mutabık kalındığının altını çizen Trump, "Uranyum zenginleştirmesi olmayacak" dedi. Trump ayrıca İran'a silah satan devletlere derhal yüzde 50 vergi uygulanacağını da duyurdu.

Doğukan Akbayır

ABD/İsrail-İran arasındaki savaş 40 gün boyunca yoğun bir şekilde devam ettikten sonra ABD Başkanı Donald Trump bu gecenin ilk saatlerinde Tahran'la ateşkese vardıklarını duyurmuştu. Ateşkesin maddeleriyle ilgili ABD Başkanı Trump konuştu. İşte tüm detaylar!

"15 MADDENİN BİRÇOĞUNDA MUTABIK KALINDI"

ABD Başkanı Trump'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Amerika Birleşik Devletleri, çok verimli bir Rejim Değişikliği sürecinden geçtiğini tespit ettiğimiz İran ile yakın bir çalışma içinde olacaktır!

Uranyum zenginleştirmesi yapılmayacak ve Amerika Birleşik Devletleri, İran ile birlikte çalışarak yerin derinliklerine gömülmüş tüm Nükleer 'Tozları' (B-2 Bombardıman Uçakları ile) kazıp çıkaracaktır.

Bu durum şu an ve bir süredir çok hassas bir Uydu Gözlemi (Uzay Kuvvetleri!) altındadır.

Saldırı tarihinden itibaren hiçbir şeye dokunulmamıştır.

İran ile Gümrük Vergisi ve Yaptırımların kaldırılması konusunu görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz.

İran’a askeri silah sağlayan herhangi bir ülkeye derhal geçerli olmak üzere %50 gümrük vergisi uygulanacaktır.

15 maddenin birçoğu üzerinde şimdiden mutabık kalınmıştır.

Uranyum zenginleştirme olmayacak."

Viva iran 🌷
ortadoğunun yeni lideri bop yırtıp atan ülke İRAN
1 ADAMIN İKİ DUDAĞINDAN ÇIKAN CÜMLELER DÜNYAYI DEĞİŞTİRİYOR. NE ACI DİMİ? PEKİ DİĞER GÜÇLÜ ÜLKELER NEDEN SUSUYOR? YOKSA TOPRAKLAR BÖLÜŞÜLDÜ MÜ?
