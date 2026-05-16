HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan çarpıcı çıkış: 'Bizden çaldılar' diyerek o ülkeyi işaret etti!

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. 9 yıl sonra bir ABD başkanı Çin'e giderken, Trump döndükten sonra Çin ile iyi ilişkileri olmayan Tayvan hakkında sert sözlerde bulundu. Trump, Tayvan'ın çip endüstrilerini çaldıklarını ifade etti.

Trump'tan çarpıcı çıkış: 'Bizden çaldılar' diyerek o ülkeyi işaret etti!
Doğukan Akbayır

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir Tayvan yorumu geldi.

Trump tan çarpıcı çıkış: Bizden çaldılar diyerek o ülkeyi işaret etti! 1

"BİZDEN ÇALDILAR"

Çin ziyareti dönüşü Trump, Tayvan hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Çin çok ama çok güçlü, büyük bir ülke. Tayvan ise çok küçük bir ada.

Trump tan çarpıcı çıkış: Bizden çaldılar diyerek o ülkeyi işaret etti! 2

Bir düşünün; Çin’e sadece 59 mil uzaklıkta. Biz ise 9 bin 500 mil uzaktayız. Bu biraz zor bir problem.

Tarihe bakarsanız Tayvan’ın bugünkü hale gelmesinin nedeni, ne yaptığını bilmeyen başkanlara sahip olmamızdı. Çip endüstrimizi çaldılar.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastanede vatandaşlar cilt kanseri konusunda bilgilendirildiHastanede vatandaşlar cilt kanseri konusunda bilgilendirildi
MTÜ’de Türk mutfağının kuşakları buluşturan lezzetleri yarıştıMTÜ’de Türk mutfağının kuşakları buluşturan lezzetleri yarıştı

Anahtar Kelimeler:
Çin Tayvan Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! İşte Pazarcı yerine getirilen isim

3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! İşte Pazarcı yerine getirilen isim

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

O devir kapandı: Komisyon ödeniyor

O devir kapandı: Komisyon ödeniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.