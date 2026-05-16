Trump'tan çarpıcı çıkış: 'Bizden çaldılar' diyerek o ülkeyi işaret etti!

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir Tayvan yorumu geldi.

"BİZDEN ÇALDILAR"

Çin ziyareti dönüşü Trump, Tayvan hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Çin çok ama çok güçlü, büyük bir ülke. Tayvan ise çok küçük bir ada.

Bir düşünün; Çin’e sadece 59 mil uzaklıkta. Biz ise 9 bin 500 mil uzaktayız. Bu biraz zor bir problem.

Tarihe bakarsanız Tayvan’ın bugünkü hale gelmesinin nedeni, ne yaptığını bilmeyen başkanlara sahip olmamızdı. Çip endüstrimizi çaldılar.”