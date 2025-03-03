HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'tan gizemli mesaj! Yarın geceyi işaret etti ve paylaştı: "Olduğu gibi anlatacağım!"

Trump'tan gizemli mesaj! Yarın geceyi işaret etti ve paylaştı: "Olduğu gibi anlatacağım!"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.03.2025 17:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Oval Ofis'te yaşadığı tartışmayla dünya gündemine bomba gibi düşen ABD Başkanı Donald Trump'tan yine ilginç bir hamle geldi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın gece büyük olacak. Olduğu gibi anlatacağım!" dedi. Trump'ın bu paylaşımından sonra gözler verdiği tarihe çevrildi.

Trump'tan gizemli mesaj! Yarın geceyi işaret etti ve paylaştı: "Olduğu gibi anlatacağım!"

Göreve geldiği günden beri adımlarıyla dikkat çeken ABD Başkanı Donald Trump son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile dünya tarihine geçecek bir tartışma yaşamıştı. Beyaz Saray'daki Zelenskiy tartışması sonrası Trump'tan yeni bir bomba daha geldi.

"YARIN GECE BÜYÜK OLACAK. OLDUĞU GİBİ ANLATACAĞIM!"

ABD Başkanı Donald Trump, yarın büyük bir haberi duyuracağını açıkladı.

Truth Social’daki paylaşımında Trump, "Yarın gece büyük olacak. Olduğu gibi anlatacağım!” ifadelerini kullandı.

dasdasdas

TSİ 05.00'TE BAŞLAYACAK

Trump yarın akşam Kongre'de Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin olduğu ortak oturuma hitap edecek. ABD basınında yer alan haberlere göre Temsilciler Meclisi salonunda gerçekleşecek olan hitap, Türkiye saati ile 05:00 sularında başlayacak.

Bu Trump'ın, Beyaz Saray'a altı hafta önce geri dönmesinin ardından Kongre’de yaptığı ilk konuşma olacak.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri hakkında istenen ceza belli olduMattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri hakkında istenen ceza belli oldu
13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu! Pencereden kaçmak isterken yakalandı13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu! Pencereden kaçmak isterken yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Beyaz Saray abd trump zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
BİM'den o para cezasına itiraz geldi

BİM'den o para cezasına itiraz geldi

İBB'ye operasyon! Bilgisayara el konuldu

İBB'ye operasyon! Bilgisayara el konuldu

Meğer son maçına çıkmış! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık...

Meğer son maçına çıkmış! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık...

Tek silahla 5 can gitti: İstanbul'da aile katliamı

Tek silahla 5 can gitti: İstanbul'da aile katliamı

Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı sosyal medyayı inletti

Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı sosyal medyayı inletti

"Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme

"Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.