Trump'tan gizemli mesaj! Yarın geceyi işaret etti ve paylaştı: "Olduğu gibi anlatacağım!"

Göreve geldiği günden beri adımlarıyla dikkat çeken ABD Başkanı Donald Trump son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile dünya tarihine geçecek bir tartışma yaşamıştı. Beyaz Saray'daki Zelenskiy tartışması sonrası Trump'tan yeni bir bomba daha geldi.

"YARIN GECE BÜYÜK OLACAK. OLDUĞU GİBİ ANLATACAĞIM!"

ABD Başkanı Donald Trump, yarın büyük bir haberi duyuracağını açıkladı.

Truth Social’daki paylaşımında Trump, "Yarın gece büyük olacak. Olduğu gibi anlatacağım!” ifadelerini kullandı.

TSİ 05.00'TE BAŞLAYACAK

Trump yarın akşam Kongre'de Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin olduğu ortak oturuma hitap edecek. ABD basınında yer alan haberlere göre Temsilciler Meclisi salonunda gerçekleşecek olan hitap, Türkiye saati ile 05:00 sularında başlayacak.

Bu Trump'ın, Beyaz Saray'a altı hafta önce geri dönmesinin ardından Kongre’de yaptığı ilk konuşma olacak.