HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump’tan Hamas’a tehdit: 'Bu son uyarım, bir daha uyarı olmayacak'

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’a Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin sunulan son teklifi kabul etmesi çağrısında bulunarak, "Bu son uyarım, bir daha uyarı olmayacak" dedi.

Trump’tan Hamas’a tehdit: 'Bu son uyarım, bir daha uyarı olmayacak'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Hamas’a Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin sunulan son teklifi kabul etmesi çağrısında bulundu. Trump, "Herkes rehinelerin eve dönmesini istiyor. Herkes bu savaşın bitmesini istiyor. İsrailliler şartlarımı kabul etti. Şimdi Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi. Hamas'ı kabul etmemesinin sonuçları konusunda uyardım. Bu son uyarım, bir daha uyarı olmayacak" dedi.

HAMAS'IN TEKLİFİ KABUL ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze müzakerelerindeki gayriresmi elçisi olarak anılan Filistin asıllı ABD’li iş insanı Bishara Bahbah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) basınına 4 Eylül’de yaptığı açıklamada, Hamas’a tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında savaşın sona ermesini öngören kapsamlı bir anlaşmaya ilişkin yeni ABD teklifini sunduğunu iddia etmiş, Hamas’ın bu teklifi kabul ettiğini öne sürmüştü.

Bahbah, Hamas yetkililerinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı gördükten sonra ikna olduklarını belirterek, "Başkanın paylaşımını gördüklerinde bunun resmi olduğuna ikna oldular. Bu anlaşmayı kabul ettiler. Onların istediği de kapsamlı bir anlaşmaydı. Tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında belirli sayıdaki Filistinli mahkumun geri alınması ve aynı zamanda savaşın sona ermesini talep ediyorlardı" demişti.

ABD’nin sürece katılımını artırdığını ifade eden Bahbah, "Her şey, ABD’nin İsrail’e herhangi bir anlaşma yaptırmak için uygulayacağı baskının türüne ve miktarına bağlı. ABD baskısı olmadan hiçbir şey olmayacak. Şu an masada bir ABD teklifi var. ABD, bu Amerikan vizyonunu hayata geçirmek için İsrail ile karşı karşıya gelmeye hazır mı, bunu bilmiyorum. Başkan Trump, Gazze’deki savaşı sona erdirmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Manavgat Belediye Başkanı gözaltına alındıEski Manavgat Belediye Başkanı gözaltına alındı
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındıAdana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Anahtar Kelimeler:
abd trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trabzonspor, Andre Onana ile anlaşma sağlandı! Manchester United transfere izin verdi

Trabzonspor, Andre Onana ile anlaşma sağlandı! Manchester United transfere izin verdi

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

Rusya, hükümet binasını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya, hükümet binasını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanı Fazlı Ateş’in ifadeleri ortaya çıktı!

Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanı Fazlı Ateş’in ifadeleri ortaya çıktı!

Son dakika: İstanbul Valiliği’nden dikkat çeken ‘yasak’ kararı geldi!

Son dakika: İstanbul Valiliği’nden dikkat çeken ‘yasak’ kararı geldi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.