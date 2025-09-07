Trump’tan Hamas’a tehdit: 'Bu son uyarım, bir daha uyarı olmayacak'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Hamas’a Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin sunulan son teklifi kabul etmesi çağrısında bulundu. Trump, "Herkes rehinelerin eve dönmesini istiyor. Herkes bu savaşın bitmesini istiyor. İsrailliler şartlarımı kabul etti. Şimdi Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi. Hamas'ı kabul etmemesinin sonuçları konusunda uyardım. Bu son uyarım, bir daha uyarı olmayacak" dedi.

HAMAS'IN TEKLİFİ KABUL ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze müzakerelerindeki gayriresmi elçisi olarak anılan Filistin asıllı ABD’li iş insanı Bishara Bahbah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) basınına 4 Eylül’de yaptığı açıklamada, Hamas’a tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında savaşın sona ermesini öngören kapsamlı bir anlaşmaya ilişkin yeni ABD teklifini sunduğunu iddia etmiş, Hamas’ın bu teklifi kabul ettiğini öne sürmüştü.

Bahbah, Hamas yetkililerinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı gördükten sonra ikna olduklarını belirterek, "Başkanın paylaşımını gördüklerinde bunun resmi olduğuna ikna oldular. Bu anlaşmayı kabul ettiler. Onların istediği de kapsamlı bir anlaşmaydı. Tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında belirli sayıdaki Filistinli mahkumun geri alınması ve aynı zamanda savaşın sona ermesini talep ediyorlardı" demişti.

ABD’nin sürece katılımını artırdığını ifade eden Bahbah, "Her şey, ABD’nin İsrail’e herhangi bir anlaşma yaptırmak için uygulayacağı baskının türüne ve miktarına bağlı. ABD baskısı olmadan hiçbir şey olmayacak. Şu an masada bir ABD teklifi var. ABD, bu Amerikan vizyonunu hayata geçirmek için İsrail ile karşı karşıya gelmeye hazır mı, bunu bilmiyorum. Başkan Trump, Gazze’deki savaşı sona erdirmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır