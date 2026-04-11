Hürmüz'de sıcak dakikalar! ABD savaş gemileri İran'ın uyarısı sonrası geri döndü

ABD ile İran arasındaki müzakareler bugün öğlen saatleri itibarıyla başladı. Görüşmeler sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Trump, İran'ı 'başarısız bir ülke' olarak nitelediği açıklamasında, "Görüşme iyi gitmezse harekete geçeriz" diyerek tansiyonu yeniden tavan yaptırdı. Öte yandan Trump'a yakın haber kanalı Axios, ABD'ye ait birkaç savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini iddia etti. İran ise ABD'ye rest çekerek sert bir uyarıda bulundu. İşte tüm detaylar!

Doğukan Akbayır

Pakistan'ın İslamabad kentinde başlayan ABD-İran müzakerelerinde taraflar karşılıklı taleplerini arabulucu Pakistan'a iletirken ABD Başkanı Trump'tan kimsenin beklemediği bir çıkış geldi.

TRUMP: "HAREKETE GEÇERİZ"

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran başarısız bir ülke, görüşmeler iyi gitmezse harekete geçeriz."

Trump'ın görüşmeler sürerken bu açıklaması tansiyonu tavan yaptırdı.

"ABD GEMİLERİ HÜRMÜZ'DEN GEÇTİ"

Öte yandan Trump'a yakınlığıyla bilinen ABD merkezli Axios haber kanalındaki habere göre, ABD'ye ait birkaç savaş gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti.

İRAN'IN SERT UYARISI ABD'Yİ GERİ ADIMA ZORLADI

ABD ordusuna ait savaş gemilerinin Hürmüz'den geçmesinin ardından İran'dan sert bir uyarı geldi.

İran'ın resti sonrası ABD destroyerinin Hürmüz Boğazı'ndan geri döndüğü ifade ediliyor.

Bir ABD yetkilisi Amerikan savaş gemilerinin Körfez'e dönmeden önce Hürmüz Boğazı'ndan Arap Denizi'ne geçtiğini ifade etti.

ABD yetkilisi bu durumu "uluslararası sularda bir seyir hürriyeti operasyonu" olarak nitelendirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'dan Antalya'ya gidiyorlardı! Saldırı planı deşifre olduİstanbul'dan Antalya'ya gidiyorlardı! Saldırı planı deşifre oldu
Salihli’de yangın riskine karşı yasak kararıSalihli’de yangın riskine karşı yasak kararı

Anahtar Kelimeler:
İran abd trump Hürmüz Boğazı
Uganda'dan çok tartışılacak 'Türkiye' çıkışı! 1 milyar dolar talep ettiler

Uganda'dan çok tartışılacak 'Türkiye' çıkışı! 1 milyar dolar talep ettiler

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

Tam 6 yıl sonra dönüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Tam 6 yıl sonra dönüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

