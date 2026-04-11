Hürmüz'de sıcak dakikalar! ABD savaş gemileri İran'ın uyarısı sonrası geri döndü

Pakistan'ın İslamabad kentinde başlayan ABD-İran müzakerelerinde taraflar karşılıklı taleplerini arabulucu Pakistan'a iletirken ABD Başkanı Trump'tan kimsenin beklemediği bir çıkış geldi.

TRUMP: "HAREKETE GEÇERİZ"

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran başarısız bir ülke, görüşmeler iyi gitmezse harekete geçeriz."

Trump'ın görüşmeler sürerken bu açıklaması tansiyonu tavan yaptırdı.

"ABD GEMİLERİ HÜRMÜZ'DEN GEÇTİ"

Öte yandan Trump'a yakınlığıyla bilinen ABD merkezli Axios haber kanalındaki habere göre, ABD'ye ait birkaç savaş gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti.

İRAN'IN SERT UYARISI ABD'Yİ GERİ ADIMA ZORLADI

ABD ordusuna ait savaş gemilerinin Hürmüz'den geçmesinin ardından İran'dan sert bir uyarı geldi.

İran'ın resti sonrası ABD destroyerinin Hürmüz Boğazı'ndan geri döndüğü ifade ediliyor.

Bir ABD yetkilisi Amerikan savaş gemilerinin Körfez'e dönmeden önce Hürmüz Boğazı'ndan Arap Denizi'ne geçtiğini ifade etti.

ABD yetkilisi bu durumu "uluslararası sularda bir seyir hürriyeti operasyonu" olarak nitelendirdi.