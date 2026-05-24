Batman'da sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Batman'ın Beşiri ilçesinde dengesini kaybederek tarladaki sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Beşiri ilçesine bağlı Doğankavak köyünde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Köy çıkışındaki bir tarlada bulunan sulama havuzunun yakınlarında oynayan 3 yaşındaki Aydın Şirin, dengesini kaybederek suya düştü.

KÜÇÜK ÇOCUK HAVUZDA HAYATINI KAYBETTİ

Küçük çocuğun suyun içinde gözden kaybolduğunu fark eden yakınları, hemen çocuğu havuzdan çıkardı. Küçük çocuk, kaldırıldığı Beşiri Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

