HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan İran açıklaması! O tarihi işaret etti: "Anlaşmaya çok yakınız"

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerle bu hafta sonu görüşmelere dönebileceklerini belirterek, "İran'la anlaşma yapmaya çok yakınız. Bir sonraki doğrudan görüşme bu hafta sonu olabilir. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması son derece önemli. Onlar da bunu kabul ettiler üstelik çok kesin bir şekilde." dedi. "Anlaşma olmazsa savaş devam eder" diye konuşan Trump, İranlı yeni liderlerin öncekilerden farklı ve anlaşmaya daha yatkın olduklarını savundu.

Başkan Trump, Las Vegas'a giderken Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, İran'la görüşmelerin yoğun ve verimli şekilde sürdüğüne işaret ederek, yakın zamanda anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

"BU HAFTA SONU OLABİLİR"

ABD Başkanı, "İran'la bir anlaşma yapmaya çok yakınız. İran'la bir sonraki doğrudan görüşme bu hafta sonu olabilir. İran'la birçok anlaşma yapıyoruz ve bence yakında çok olumlu gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı.

İran'daki yeni liderlerle çok iyi anlaştıklarını vurgulayan Trump, Tahran'la yapmayı umdukları anlaşmanın "nükleer silaha sahip olmamayı" da kapsadığını ileri sürdü.

"BUNU KABUL ETTİLER"

Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmaması son derece önemli ve onlar da bunu kabul ettiler. İran bunu kabul etti, üstelik çok kesin bir şekilde. Yer altında kalan nükleer kalıntıları bize iade etmeyi de kabul ettiler. Dolayısıyla İran'la pek çok konuda mutabakat sağladık." şeklinde konuştu.

Pakistan'ın bu süreçte ABD ile İran arasında çok önemli bir arabuluculuk rolü oynadığına dikkati çeken Trump, Pakistan yönetimine teşekkür ederek, "Anlaşma İslamabad'da imzalanırsa oraya gidebilirim." dedi.

"ANLAŞMA OLMAZSA SAVAŞ DEVAM EDER"

İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını birkaç kez yineleyen ABD Başkanı Trump, aynı zamanda Tahran'a yönelik "tehdit" mesajlarına da devam etti.

"Anlaşma olmazsa savaş devam eder." diye konuşan Trump, İranlı yeni liderlerin öncekilerden farklı ve anlaşmaya daha yatkın olduklarını savundu.

Trump, İran'la ateşkesin devam edip etmeyeceği konusunda ise net bir ifade kullanmaktan kaçınırken, "Uzatılması gerektiğinden emin değilim. İran bir anlaşma yapmak istiyor ve biz de onlarla çok iyi şekilde görüşüyoruz. Ayrıca 2 ay önce yapmaya yanaşmadıkları şeyleri bugün yapmaya hazırlar." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka konusuna da değinen ABD Başkanı, boğazı bloke ettiklerini ve ilgili ülkelerin burayı yakında kullanabileceğini ifade etti.

Trump, İran'la anlaşmanın yapılmasıyla birlikte boğazın tamamen açılacağını belirterek, "Bu sayede bedava petrole ve Hürmüz Boğazı’na kavuşacağız. Her şey yoluna girecek ve bence petrol fiyatları eskisinden daha da düşecek." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE VE BÖLGE ÜLKELERİYLE İRAN TEMASLARI

ABD Başkanı Trump, İran gündemini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer bölge liderleriyle ne şekilde görüştüklerine yönelik soruya, "Bölgedeki tüm liderlerle konuşuyoruz, birçok başlığı görüşüyoruz, İran'la bir anlaşma yapmaya yakınız." yanıtını verdi.

"ANLAŞMAYA HİZBULLAH DA DAHİL OLACAK"

Öte yandan Trump, İsrail ile Lübnan arasında bu gece yarısı başlaması beklenen 10 günlük geçici ateşkes konusuna da değindi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok iyi birer telefon görüşmesi yaptığını anlatan Trump, "İsrail ile Lübnan (liderleri) gelecek hafta ya da sonraki hafta Beyaz Saray’da bir araya gelecek, bence bir anlaşma yapmaya çok yakınız. Bu anlaşmada Hizbullah ile ilgili konular da ele alınacak." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Hizbullah'ın ateşkesin bir parçası olup olmadığıyla ilgili soruya net bir ifadeyle, "İsrail-Lübnan ateşkes anlaşması Hizbullah'ı da kapsayacak. Onların da anlaşmaya uyacaklarını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Doğru bir zamanda Lübnan'ı ziyaret edeceğini dile getiren ABD Başkanı, bugüne kadar 9 savaşı sona erdirdiğini ve İsrail-Lübnan savaşı ile bu sayının 10 olacağını savundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.