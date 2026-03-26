Trump'tan İran açıklaması: "Yenildiklerini kabul ediyorlar anlaşma yapmak istiyorlar"

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. İran'ın kendisiyle anlaşma yapmak için yalvardığını söyleyen Trump, "İran rejimi artık kesin bir şekilde yenildiklerini kabul ediyor. Bunun bir felaket olduğunu söylüyorlar." dedi. Trump, İran’ın füze rampalarının ve füzelerinin yüzde 90'ından fazlasını imha ettiklerini de ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, İran hakkında yaptığı açıklamada, "Onlar aptal değil, aslında bir bakıma çok zekiler. Onlar harika müzakereciler" dedi.

NATO’nun İran’a yönelik saldırılarda ABD’ye yardım etmediği için hayal kırıklığına uğradığını belirten Trump, "25 yıl önce NATO kağıttan bir kaplan dedim, ama daha da önemlisi biz onların yardımına koşarız ama onlar bizim yardımımıza gelmez dedim ve yardımımıza gelmediler" dedi. Trump, ABD’nin İran konusundaki yardım talebinin NATO için bir sınama olduğunu belirtti.

Trump, İran’ın füze rampalarının yaklaşık yüzde 90'ını ve muhtemelen füzelerinin de yüzde 90'ından fazlasını imha ettiklerini açıkladı. Trump, "İran benimle anlaşma yapmak için yalvarıyor. Olanları gören herkes neden anlaşma yapmak istediklerini anlar. İran rejimi artık kesin bir şekilde yenildiklerini kabul ediyor. Bunun bir felaket olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden bizimle konuşuyorlar, aksi takdirde konuşmazlardı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "İngiltere bu işe karışmak istemedi. Biz de onların savaşlarına karışmak istemiyoruz. İngiltere'nin uçak gemileri, bizim sahip olduklarımızla kıyaslandığında oyuncak kalıyor" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

