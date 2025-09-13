HABER

Trump'tan NATO ülkelerine çağrı: Çin'e tarife uygulayın

Trump, NATO üyelerine Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Çin'e yüksek tarifeler uygulama çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelere yönelik açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için, Çin'e yüzde 50 ila yüzde 100 tarife uygulanmasını önerdi.

Bu tarifelerin savaştan sonra kaldırılabileceğini belirtti.

Trump, Çin'in Rusya üzerinde güçlü bir kontrolü olduğunu ve tarifelerin bu kontrolü çatlatacağını savundu.

Savaşın neden olduğu can kaybını hatırlattı. Trump, "Eğer NATO benim dediğimi yaparsa, savaş hemen sona erer,” dedi.

Trump, NATO ülkelerinin Rusya'ya yaptırım uyguladığında, ABD'nin de Moskova'ya büyük yaptırımlar uygulayacağını belirtti.

Kimi NATO ülkelerinin Rusya'dan petrol alımına dikkat çekti. Bu durumun müzakere pozisyonunu zayıflattığını ifade etti.

