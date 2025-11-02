HABER

Trump'tan Nijerya'ya tehdit! Askeri harekat için talimat verdi

Nijerya hükümetini Hristiyanlara yönelik saldırılara izin vermekle suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, açık açık tehdit etti. ABD Başkanı Trump, Savaş Bakanlığı’na bu ülkeye yönelik muhtemel bir askeri harekat için hazırlık yapma talimatı verdiğini belirtirken; Nijerya'dan ise yanıt geldi.

Devrim Karadağ

ABD Başkanı Donald Trump, Hristiyanların öldürülmesine izin verdiğini öne sürdüğü Nijerya hükümetini askeri müdahale ve yardımları kesmekle tehdit etti.

"OLASI BİR HAREKÂT İÇİN HAZIRLIK YAPMASINI EMREDİYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Nijerya hükümetine seslendi. Nijerya hükümetinin Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam etmesi durumunda ABD'nin derhal tüm yardım ve desteği keseceğini ve ülkeye askeri herekat düzenleyeceğini söyleyen Trump, "Buradan Savaş Bakanlığımıza olası bir harekât için hazırlık yapmasını emrediyorum."

ABD Başkanı şöyle devam etti: "Eğer saldırırsak, hızlı, acımasız ve tatlı olacak - tıpkı terörist serserilerin bizim SEVGİLİ Hristiyanlarımıza saldırdıkları gibi! UYARI: NİJERYA HÜKÜMETİ HIZLI HAREKET ETMELİ!"

Nijerya, uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Son olarak başkent Abuja'da fidye için kaçırılan 23 yabancı uyruklu önceki gün kurtarılmıştı.

TİNUBU'DAN TRUMP'A YANIT

Trump'ın tehdidine yanıt ise Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'dan geldi. Nijerya'nın dini baskıya tolerans göstermediğini vurgulayan Tinubu, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine yeniden dahil etme kararını da eleştirdi.

Tinubu, "Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023'ten bu yana hükümetimiz, Hristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır." dedi.

Trump'ın Nijerya'yı "dini hoşgörüsüz" olarak nitelendirmesinin gerçeği yansıtmadığını belirten Tinubu, bu değerlendirmenin hükümetin tüm Nijeryalıların din ve inanç özgürlüğünü korumaya yönelik samimi çabalarını göz ardı ettiğini söyledi.

Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Hristiyanlara yönelik katliamlar nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmişti.

