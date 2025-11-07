HABER

Dikkat çeken Avrupa açıklaması! Trump'tan Putin sözleri: "Her zaman bir ihtimal var"

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Macaristan'da bir araya geleceği duyurulmuştu. Daha sonra bu görüşme iptal edilmişti. ABD Başkanı Trump yaptığı yeni açıklamada Putin ile görüşmeye yanıt verdi. Ayrıca Trump'ın Avrupa ile ilgili açıklaması dikkat çekti.

Recep Demircan

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirebilmek amacıyla, Putin ile Budapeşte'de görüşebileceklerini duyurmuştu. Gözler Macaristan zirvesine çevrilmişken, Trump son yaptığı açıklamada "Devlet Başkanı Putin ile olan görüşmeyi iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi. Hedeflediğimiz noktaya ulaşabileceğimizi düşünmedim. Bu yüzden iptal ettim, ancak gelecekte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Dikkat çeken Avrupa açıklaması! Trump tan Putin sözleri: "Her zaman bir ihtimal var" 1

ORBAN BEYAZ SARAY'DA

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı ağırladı. Trump, Putin ile ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

Dikkat çeken Avrupa açıklaması! Trump tan Putin sözleri: "Her zaman bir ihtimal var" 2

"HER ZAMAN BİR İHTİMAL VAR"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme ihtimali olup olmadığına ilişkin soruya, "Her zaman bir ihtimal var" cevabını verdi.

ABD Başkanı Trump, "Budapeşte'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek isterim. Önceki görüşmeyi bir sonuç elde etmeyeceğimizi düşündüğüm için iptal etmiştim. Ancak bu gerçekleşecekse Budapeşte'de olmasını isterim" dedi.

"AVRUPA DİYE BİR YER KALMAYACAK"

ABD Başkanı Trump, Avrupa'daki yasadışı göçlere ilişkin, "Avrupalı liderler Orban ile aynı fikirde değiller ama aslında içten içe onun göç konusunda haklı olduğuna katılıyorlar. Bunu durdurmazsanız, Avrupa diye bir yer kalmayacak. Yaptıkları şey çok tehlikeli. İnsanlar akın akın Avrupa’ya geliyor. Bunu durdurmak zorundalar. Sadece durdurmak değil, tersine çevirmek zorundalar. Onları geri göndermeleri gerekiyor. Biz burada bunu yaptık" dedi.

07 Kasım 2025
07 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
Rusya Donald Trump abd putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
