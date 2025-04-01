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  4. Trump'tan Putin'e son tehdit! "B planı hazır" diyerek uyardı: "Ateşkes gerçekleşmezse yeni gümrük vergisi uygularım"

Trump'tan Putin'e son tehdit! "B planı hazır" diyerek uyardı: "Ateşkes gerçekleşmezse yeni gümrük vergisi uygularım"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
01.04.2025 10:54
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Seçimlerde Rusya - Ukrayna savaşını 24 saatte bitirme vaadinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile henüz anlaşma sağlayamadı. Daha önce ateşkes konusunda Putin'i tehdit eden Trump, yeni bir tehditte bulundu. 'B planının hazır olduğunu' söyleyen Trump, Ukrayna ile ateşkes gerçekleşmezse Rusya’ya yeni gümrük vergileri uygulayacağını ifade etti.

Trump'tan Putin'e son tehdit! "B planı hazır" diyerek uyardı: "Ateşkes gerçekleşmezse yeni gümrük vergisi uygularım"

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı 24 saatte bitireceğine yönelik bir iddia gündeme getirdi ve vaatte bulundu.

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GÜMRÜK VERGİSİ İLE TEHDİT ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i henüz ateşkese ikna edemeyen Trump, Rus lideri ek gümrük vergileriyle tehdit etti. Ukrayna’da ateşkes olmaması halinde Rus petrolüne dolaylı olarak ikinci kez gümrük vergisi getireceğini belirtti.

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"GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEZSE YAPARIM"

Trump, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Onu bir anlaşma yaparken görmek istiyorum. Her hafta 2 bin 500 kişi hayatını kaybediyor. Ateşkesi kabul edeceğinden emin olmak istiyorum ve edeceğine inanıyorum. Rus petrolüne ikinci kez gümrük vergisi koymak istemiyorum ama eğer görevini yerine getirmediğini düşünürsem bunu yaparım.”

NADİR ELEMENTLER ANLAŞMASI ASKIDA

Putin ile uzlaşamayan Trump, Ukrayna ile nadir elementler anlaşmasının da henüz tamamlanmadığını hatırlattı. Kiev yönetiminin anlaşmayı yeniden müzakere etmek istediğini belirten Trump, Ukrayna’nın bu anlaşmayı NATO’ya giriş bileti olarak gördüğünü ve NATO’ya katılma arzusunun savaşın temel nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Donald Trump vergi abd
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