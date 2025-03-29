Trump'tan skandal ifade! Açık açık o ülkeyi işaret etti: "Sahip olmalıyız"

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, ABD’nin Grönland’daki askeri varlığını genişletme planlarına ilişkin sorulan soruya dünya çapında büyük ses getiren bir yanıtta bulundu.

"GRÖNLAND'A SAHİP OLMALIYIZ"

Trump gazetecilerin Grönland sorusuna cevaben şu ifadeleri kullandı:

"Grönland'a ihtiyacımız var. Daha önemlisi, uluslararası güvenlik için Grönland'a sahip olmalıyız”

TRUMP, ÇİN VE RUS HAKİMİYETİNDEN RAHATSIZ

Trump, Grönland'ın her yerinde Çin ve Rus gemilerinin dolaşmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, ‘bu durumla ilgilenmesi’ için Danimarka'ya veya başka birine güvenmediklerini belirtti.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır