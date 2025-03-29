Trump'tan skandal ifade! Açık açık o ülkeyi işaret etti: "Sahip olmalıyız"

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, ABD’nin Grönland’daki askeri varlığını genişletme planlarına ilişkin sorulan soruya dünya çapında büyük ses getiren bir yanıtta bulundu.
Trump gazetecilerin Grönland sorusuna cevaben şu ifadeleri kullandı:
"Grönland'a ihtiyacımız var. Daha önemlisi, uluslararası güvenlik için Grönland'a sahip olmalıyız”
Trump, Grönland'ın her yerinde Çin ve Rus gemilerinin dolaşmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, ‘bu durumla ilgilenmesi’ için Danimarka'ya veya başka birine güvenmediklerini belirtti.
Kaynak: DHA
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