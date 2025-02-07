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  4. Trump'tan sonra Elon Musk mı başkan olacak? Sosyal medya Time dergisinin kapağını konuşuyor

Trump'tan sonra Elon Musk mı başkan olacak? Sosyal medya Time dergisinin kapağını konuşuyor

07.02.2025 22:39
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Time dergisi zaman zaman kapağına taşıdığı isimlerle gündem oluyor. Dergi bu sefer de kapağa Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'ı taşıdı. Musk, ABD başkanlık koltuğuna oturmuş şekilde yer verildi. ABD Başkanı Trump kapakla ilgili "Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum" değerlendirmesini yaptı.

Trump'tan sonra Elon Musk mı başkan olacak? Sosyal medya Time dergisinin kapağını konuşuyor

Amerikan Time dergisi, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren Washington'da gündem yaratan Musk'ı son sayısında kapağına taşıdı.

BAŞKANLIK KOLTUĞUNDA OTURMUŞ ŞEKİLDE YER VERİLDİ

Dergi, kapağında, Beyaz Saray'da artan etkisine atıfla Musk'ı "Oval Ofis'teki başkanlık koltuğuna oturmuş şekilde" betimledi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada yoğun etkileşim alan paylaşım, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'a da soruldu.

Elon Musk'ın Başkanlık Potansiyeli

Evet, kesinlikle başkan olabilir.
Belki ama daha önceki deneyimlerine bağlı.
Hayır, siyasete uygun değil.
Fikrimi değiştirebilirim, zamanla göreceğiz.

"ONDAN MEMNUNUM"

Kapağı görmediğini söyleyen ve "Time dergisi hala yayında mı, bunu bilmiyordum" şeklinde espri yapan Trump, "Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum." değerlendirmesini yaptı.

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Seçim döneminde Trump'a yakınlığıyla dikkati çeken Elon Musk, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından itibaren Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olarak federal kurumların verimliliğini denetleme görevini yürütüyor.

Kaynak: AA
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk trump
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