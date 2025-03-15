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Trump'tan yeni bomba! 43 ülkeye seyahat yasağı geliyor: Yeşil Kartlılar ne yapacak?

15.03.2025 17:43
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ABD'nin bir süredir seyahat yasağı getirmeyi düşündüğü 43 ülke belli oldu. New York Times'ta yer alan habere göre bu adım, "ABD'yi terör saldırılarından korumak" amacıyla hayata geçirilecek. Trump hükümetinin bu hamlesinin ardından gözler Yeşil Kart sahiplerine çevrildi.

Trump'tan yeni bomba! 43 ülkeye seyahat yasağı geliyor: Yeşil Kartlılar ne yapacak?

Trump hükümeti göreve başladığı andan itibaren gündem yaratacak hamleleriyle dünyayı sallıyor. Son bomba ise 'ABD'nin terörden korunması' amacıyla hayata geçirilmesi planlanan seyahat yasağı... İşte haberin tüm detayları!

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"ABD'Yİ TERÖR SALDIRILARINDAN KORUMAK"

Trump'ın, ilk başkanlık döneminde, "ABD'yi terör saldırılarından korumak" gerekçesiyle seyahat yasağı uygulaması başlatması, uzun süre tartışmalara neden olmuştu. Kasım 2024 başkanlık seçimleri kampanyaları sırasında Trump, kazanması halinde nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere ilk döneminde uyguladığı tartışmalı seyahat yasağını daha geniş ve güçlü bir şekilde geri getireceğini belirtmişti.

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LİSTEDE 43 ÜLKE YER ALIYOR

ABD Dışişleri, Adalet, İç Güvenlik bakanlıkları ile Ulusal İstihbarat Dairesi arasında son şeklinin verilmesi için dolaştırıldığı ifade edilen seyahat yasağı listesi ifşa oldu. The New York Times gazetesi, 43 ülkenin isminin yer aldığı listeyi açıkladı.

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Listede ABD'nin ulusal güvenliğe tehdit olarak gördüğü bazı ülkelerin "kırmızı", "turuncu" ve "sarı" olarak sınıflandırıldığı görüldü. Trump'ın, 43 ülkeyi hedef alan 3 kademeli seyahat yasağı listesini gazeteyle paylaşan isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar; 11 ülkeye ABD'ye girişin kesin olarak yasaklanacağını, 10 ülkeye büyük ölçüde vize kısıtlaması uygulanacağını ve 22 ülkeye ise vize verilmesi konusunda eksiklerini tamamlaması için süre tanınacağını belirtti.

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YEŞİL KARTLILAR NE YAPACAK?

Listede, Yeşil Kart sahiplerinin durumunun ne olacağına dair bir detay paylaşılmadı.

Kırmızı ve turuncu liste taslağında yer alan bazı ülkelerini Trump'ın ilk dönem seyahat yasakları kapsamında yaptırıma tabi tutulan ülkeler olduğu görüldü.

New York Times'ın haberine göre kırmızı, turuncu ve sarı listede yer alan ülkeler şöyle:

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KIRMIZI LİSTE

"Kırmızı liste" olarak adlandırılan ilk grupta Afganistan, Bhutan, Küba, İran, Libya, Kuzey Kore, Somali, Sudan, Suriye, Venezuela ve Yemen olmak üzere 11 ülke bulunuyor. Bu ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye seyahatinin kesinlikle yasaklanması öneriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd trump yeşil kart
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