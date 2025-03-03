Trump'tan Zelenskiy'e bir tepki daha: "Bu adam ABD’nin desteğine sahip olduğu sürece barışın sağlanmasını istemiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i hedef aldı. Trump, Zelenskiy’nin Rusya ile savaşın sona ermesinin "çok ama çok uzak" olduğu sözleri üzerine yaptığı açıklamada, "Bu, Zelenskiy tarafından yapılabilecek en kötü açıklamadır ve ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy’nin ABD’nin desteğine sahip olduğu sürece barış istemediğini öne süren Trump, "Dediğim gibi, bu adam ABD’nin desteğine sahip olduğu sürece barışın sağlanmasını istemiyor. Avrupa, Zelenskiy ile yaptıkları toplantıda ABD olmadan bu işi yapamayacaklarını açıkça ifade etti. Bu, muhtemelen Rusya'ya karşı bir güç gösterisi yapmak için yapılmış harika bir açıklama değil. Ne düşünüyorlar acaba?" dedi.

ELON MUSK: "ZELENSKIY SONSUZA DEK SÜRECEK BİR SAVAŞ İSTİYOR"

ABD'li milyarder iş insanı ve Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "sonsuza dek sürecek bir savaş" istediğini savundu.

Musk, sosyal medya platformu X hesabından, Trump'ın, Zelenskiy'nin "Rusya ile savaşın sonu yakın değil" yönündeki açıklamasına tepki gösterdiği ifadelerine destek verdi.

Trump'ın söz konusu açıklamasını yeniden paylaşan Musk, "Zelenskiy sonsuza dek sürecek bir savaş, hiç bitmeyecek bir kıyma makinesi istiyor. Bu zalimce." ifadelerini kullandı.

"ABD İLE İLİŞKİMİZ DEVAM EDECEK"

Zelenskiy, dün İngiltere’deki Ukrayna Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamada, ABD’nin Ukrayna’ya verdiği desteğin süreceğine inandığını dile getirerek, "Ukrayna'nın ABD ile yardım akışını sürdürecek kadar güçlü bir ortaklığı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KAMERALAR ÖNÜNDE TARTIŞMIŞLARDI

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken, Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti. Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı. Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını ileri sürmüştü. (AA-İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır