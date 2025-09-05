HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump tarihi imzaya hazırlanıyor! 1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) adını Savaş Bakanlığı olarak değiştirme kararını imzalayacağı açıklandı. ABD’de 1789’dan 1947’ye kadar bir “Savaş Bakanlığı” bulunuyordu. II. Dünya Savaşı sonrasında ise kurum yeniden yapılandırıldı ve 1949’da bugünkü adıyla Savunma Bakanlığı oldu.

Trump tarihi imzaya hazırlanıyor! 1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı
Devrim Karadağ

ABD Başkanı Trump, 200'üncü başkanlık kararnamesini imzalamaya hazırlanıyor. Kararnameyle Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) adı “Savaş Bakanlığı” (Department of War) olarak değiştirilecek.

TUMP BUGÜN İMZALAYACAK

Beyaz Saray, Trump'ın bugün kararı imzalayacağını duyurdu.

Trump tarihi imzaya hazırlanıyor! 1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı 1

1947'DE DEĞİŞMİŞTİ

NTV'de yer alan habere göre; artık ABD Savunma Bakanı da resmi yazışmalarda ve törenlerde “Savaş Bakanı” unvanını kullanacak.

Donald Trump ve ekibi “Savunma” kelimesinin fazla pasif göründüğünü, “Savaş” adının ise "daha güçlü bir imaj verdiğini" savunuyor.

Trump tarihi imzaya hazırlanıyor! 1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı 2

Beyaz Saray’a göre bu değişiklik, ABD’nin tarih boyunca “Savaş Bakanlığı” adı altında kazandığı zaferlere de gönderme yapıyor.

ABD’de 1789’dan 1947’ye kadar bir “Savaş Bakanlığı” bulunuyordu. II. Dünya Savaşı sonrasında ise kurum yeniden yapılandırıldı ve 1949’da bugünkü adıyla Savunma Bakanlığı oldu.

Bir bakanlığın resmi adının kalıcı şekilde değişmesi için Kongre onayı gerekiyor. Dolayısıyla Trump’ın kararnamesi, yalnızca “ikincil kullanım” için geçerli olacak.

PENTAGON İSMİNE DEVAM

ABD Savunma Bakanlığı’nın ismi genel olarak dev yerleşkesine atfen Pentagon olarak da adlandırılıyor.

Bu ismin kullanımı ise sürecek.

"YAKINDA PUTİN'LE UKRAYNA SAVAŞINI DURDURACAĞIZ"

Trump ayrıca Rusya lideri Putin ile yakında görüşeceğini söyledi.

"Yakında Putin ile görüşeceğim, bu savaşı bitireceğiz" diyen ABD Başkanı, "Birçok savaşı durdurdum. Bunun en kolayı olacağını düşünüyordum, en zoru çıktı ama başaracağız." ifadelerini kullandı.

Trump tarihi imzaya hazırlanıyor! 1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji’den üçlü uyarı: Toz taşınımı, sağanak ve kuvvetli rüzgar! 5 Eylül Cuma hava durumu tahminleri...Meteoroloji’den üçlü uyarı: Toz taşınımı, sağanak ve kuvvetli rüzgar! 5 Eylül Cuma hava durumu tahminleri...
Tüm e-imza kullanıcılarının şifreleri çalındı mı? BTK'dan açıklama geldiTüm e-imza kullanıcılarının şifreleri çalındı mı? BTK'dan açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri Pentagon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

Vücudunu saran iddialı seçimiyle Venedik Film Festivali’ne damga vurdu

Vücudunu saran iddialı seçimiyle Venedik Film Festivali’ne damga vurdu

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'den istemiş: "Bu işe el koyun"

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'den istemiş: "Bu işe el koyun"

Tarife bile belli: 10 bin TL kundaklama, 200 bin TL cinayet

Tarife bile belli: 10 bin TL kundaklama, 200 bin TL cinayet

Hastaneyi fareler bastı, iki bebek hayatını kaybetti!

Hastaneyi fareler bastı, iki bebek hayatını kaybetti!

Görüntüler ortaya çıktı: 'Düğüne geldim' demişti

Görüntüler ortaya çıktı: 'Düğüne geldim' demişti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.