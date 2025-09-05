Trump tarihi imzaya hazırlanıyor! 1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı

ABD Başkanı Trump, 200'üncü başkanlık kararnamesini imzalamaya hazırlanıyor. Kararnameyle Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) adı “Savaş Bakanlığı” (Department of War) olarak değiştirilecek.

TUMP BUGÜN İMZALAYACAK

Beyaz Saray, Trump'ın bugün kararı imzalayacağını duyurdu.

1947'DE DEĞİŞMİŞTİ

NTV'de yer alan habere göre; artık ABD Savunma Bakanı da resmi yazışmalarda ve törenlerde “Savaş Bakanı” unvanını kullanacak.

Donald Trump ve ekibi “Savunma” kelimesinin fazla pasif göründüğünü, “Savaş” adının ise "daha güçlü bir imaj verdiğini" savunuyor.

Beyaz Saray’a göre bu değişiklik, ABD’nin tarih boyunca “Savaş Bakanlığı” adı altında kazandığı zaferlere de gönderme yapıyor.

ABD’de 1789’dan 1947’ye kadar bir “Savaş Bakanlığı” bulunuyordu. II. Dünya Savaşı sonrasında ise kurum yeniden yapılandırıldı ve 1949’da bugünkü adıyla Savunma Bakanlığı oldu.

Bir bakanlığın resmi adının kalıcı şekilde değişmesi için Kongre onayı gerekiyor. Dolayısıyla Trump’ın kararnamesi, yalnızca “ikincil kullanım” için geçerli olacak.

PENTAGON İSMİNE DEVAM

ABD Savunma Bakanlığı’nın ismi genel olarak dev yerleşkesine atfen Pentagon olarak da adlandırılıyor.

Bu ismin kullanımı ise sürecek.

"YAKINDA PUTİN'LE UKRAYNA SAVAŞINI DURDURACAĞIZ"

Trump ayrıca Rusya lideri Putin ile yakında görüşeceğini söyledi.

"Yakında Putin ile görüşeceğim, bu savaşı bitireceğiz" diyen ABD Başkanı, "Birçok savaşı durdurdum. Bunun en kolayı olacağını düşünüyordum, en zoru çıktı ama başaracağız." ifadelerini kullandı.