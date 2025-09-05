HABER

Trump, teknoloji liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı: Elon Musk hariç!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da teknoloji sektörünün önde gelen yöneticilerine ev sahipliği yaparken, akşam yemeğinde Elon Musk'ın yer almaması dikkati çekti.

Trump, ülkenin önde gelen birçok teknoloji şirketinin üst düzey yöneticilerini Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde ağırladı.

ELON MUSK YOKTU!

Tesla ve SpaceX'in sahibi ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Musk ise yemekte yer almadı.

Trump, yemekte yaptığı konuşmada, özellikle yapay zeka alanındaki yatırımlardan övgüyle bahsetti ve ABD'nin bu alanda Çin'in önünde olduğunu belirtti.

Yemekte söz alan şirket yöneticileri de Trump'a destekleri ve teknoloji yatırımlarına katkıları nedeniyle teşekkür ederken, yapay zeka alanındaki yeni yatırımlarından da bahsetti.

Daha önce basına kapalı yapılacağı açıklanan programın yemeğe kısa bir süre kala basına açılmasıyla kameralar Trump ile teknoloji liderlerini bir arada görüntüledi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

