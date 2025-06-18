Trump, TikTok yasağını 90 gün daha erteleyecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Trump’ın bu hafta yeni bir başkanlık kararnamesi imzalayarak süreyi 90 gün daha uzatacağını ve yeni son tarihin Eylül ortasına denk geleceğini doğruladı.

The Verge'e göre Leavitt, Trump yönetiminin önümüzdeki 90 günü "Amerikalıların TikTok'u verilerinin güvende ve emniyette olduğundan emin bir şekilde kullanmaya devam edebilmesi için bu anlaşmanın sonuçlanmasını sağlamak üzere çalışarak" geçireceğini söyledi.

Trump’ın TikTok için verdiği ikinci ek süre 19 Haziran’da sona erecek.