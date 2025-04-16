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Trump, Türkiye'ye gelecek mi? Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak iddia! 'Yalanlayabilirler' diyerek ABD'li kaynağından aldığı bilgiyi paylaştı...

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Orta Doğu'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Türkiye'ye de gelebileceği konuşulmuştu. Konuyla ilgili olarak Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. ABD'li bir kaynağı ile konuyu görüştüğünü söyleyen Altaylı, "Beni yalanlayabilirler" diyerek ABD'li kaynağından aldığı bilgileri şu şekilde aktardı: "Trump'ın Türkiye'ye verdiği mesaj açık. Sokak hareketleri sürdükçe ve bu siyasi durum devam ettikçe Türkiye'ye gelmem mesajı iletilmiş"

Trump, Türkiye'ye gelecek mi? Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak iddia! 'Yalanlayabilirler' diyerek ABD'li kaynağından aldığı bilgiyi paylaştı...
Melih Kadir Yılmaz

ABD Başkanı önümüzdeki ay Orta Doğu'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Trump'ın bu ziyaret kapsamında Türkiye'ye de geleceği konuşulmaya başlanırken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuyla ilgili olarak açıklamada bulunmuştu.

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Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir araya gelmelerine ilişkin kesinleşen bir hususun olmadığını belirterek, "Bu konularda çalışmalarımız devam ediyor. Görüşme Türkiye'de mi, Amerika'da mı olacak, ne zaman olacak, bunlar halihazırda bakanlıklarımız arasında çalışması devam eden konular" ifadelerini kullanmıştı.

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ALTAYLI'DAN GÜNDEM YARATACAK İDDİA

Konuyla ilgili olarak Fatih Altaylı çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Youtube kanalındaki yayınında Altaylı, güvendiği bir ABD'li kaynağı ile görüştüğünü aktardı ve şu ifadelere yer verdi:

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"Trump Türkiye'ye gelecek deniyor. Daha önce nisan ayı sonunda veya mayıs ayı başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye gideceği söyleniyordu. Sonra o gündemden düştü. Trump'ın Orta Doğu turu sırasında Türkiye'ye geleceği söyleniyordu.

ALTAYLI, ABD'Lİ KAYNAĞINA TRUMP'IN OLASI TÜRKİYE GEZİSİNİ SORDU

Ben de bunlar yazılınca ABD'de bu işleri iyi bilen bir arkadaşımı aradım. Dedim ki Trump Türkiye'ye geliyormuş doğru mu? Orta Doğu'da bazı ülkeleri ziyaret edecekmiş. Türkiye'ye de gelecekmiş doğru mu, bilgin var mı?

"BUNU YALANLAYABİLİRLER, BEN KAYNAĞIMA ÇOK GÜVENİYORUM"

'Türkiye'ye gelmiyor' dedi. Niye gelmiyor buraya kadar gelip de, Erdoğan'ı da seviyor dedim. Dedi ki 'Türkiye'ye iletilen mesaj şu...' Bunu yalanlayabilirler, bilemem. Ben bunu ABD'li kaynağımdan, bu işi bilen bir kaynaktan aldım. Yalanlarlarsa kendileri bilirler, ben kaynağıma çok güveniyorum.

"SOKAKA HAREKETLERİNİ BARIŞÇIL ŞEKİLDE SONA ERDİRMEDİĞİNİZ MÜDDETÇE TÜRKİYE'YE GELMEM"

Bana söylediği şu oldu: 'Evet Trump'ı Türkiye bize de gelsin diye istedi. İstiyor da, istemeye de devam edecek. Ancak Trump'ın Türkiye'ye verdiği mesaj çok açık. Türkiye'de sokak hareketleri sürdükçe ve bu siyasi durum devam ettikçe Türkiye'ye gelmem. Bu sokak hareketlerini barışçıl bir şekilde sona erdirmediğiniz müddetçe ben Türkiye'ye gelmem mesajı iletilmiş Trump tarafından.' Bunu Trump mı söyledi Trump'ın adamlarımı söyledi onu bilmiyorum. Ama ABD'den Türkiye'ye gelen mesaj bu. Sokaklarda bu durum söz konusuyken Trump Türkiye gelmek istemiyor"

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Fatih Altaylı Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump abd
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