Trump: "Venezuela’ya ziyaret gerçekleştireceğim"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Venezuela arasındaki ilişkileri değerlendirirken gelecekte Venezuela’yı ziyaret etmeyi planladığını bildirerek, "Venezuela ile şu anki ilişkilerimizi 10 üzerinden 10 olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Venezuela ile ABD arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Venezuela ile ABD arasındaki ilişkilerin "çok iyi" olduğunu söyleyen Trump, "Venezuela’ya ziyaret gerçekleştireceğim" ifadelerini kullandı.

"VENEZUELA İLE ŞU ANKİ İLİŞKİLERİMİZİ 10 ÜZERİNDEN 10 OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM"

Muhtemel Venezuela ziyaretine ilişkin herhangi bir detay vermeyen Trump, geçici Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez’in de ABD ile ilişkilerinin gayet iyi olduğunu bildirerek, iki ülkenin özellikle petrol alanında birlikte çalıştığının altını çizdi. Trump, "Venezuela ile şu anki ilişkilerimizi 10 üzerinden 10 olarak değerlendiriyorum" dedi.

"RODRİGUEZ’İN HÜKÜMETİNİ MEŞRU HÜKÜMET OLARAK TANIYORUZ"

Basın mensuplarının Rodriguez’in hükümetini meşru hükümet olarak tanıyıp tanımayacakları sorusuna, "Evet, bunu yaptık. Şu an onlarla anlaşıyoruz ve gerçekten çok iyi işler yaptılar" yanıtını verdi. Ancak Beyaz Saray henüz Rodriguez hükümetinin tanınmasına ilişkin ABD politikasında resmi bir değişiklik yapılıp yapılmadığına ilişkin net bir açıklama yapmadı.
