Trump 'Veto' şapkasını masaya koydu! Seçimlerde hile iddiası: "O kadar hileli ki, aklınız hayaliniz almaz"

ABD'deki ara seçimler dünya kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor. Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu demokratlar kazanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın eli kolu bağlı duruma geldi.

OVAL OFİS'TE 'VETO' MESAJI

Trump, seçimlerden önce yaptığı 'Veto' restini masaya koydu. Ara seçimleri demokratların kazanması durumunda her şeyi veto edeceğini söyleyen Trump, hezimetin ardından bu söylemine ciddi olduğunu kanıtladı.

ŞAPKAYI MASAYA KOYDU

Seçimlerdeki yenilginin ardından büyük harflerle yazılmış 'Veto' şapkasıyla mesaj veren Trump, bu kez o şapkayı Oval Ofis'teki masasının üzerine koydu.

İlk sonuçların ardından yenilgiyi kabul eden ve demokratları kutlayan ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'teki seçimde hile olduğunu öne sürdü.

SEÇİMLERDE HİLE İDDİASI: "O KADAR HİLELİ Kİ AKLINIZ HAYALİNİZ ALMAZ"

Trump konuya ilişkin açıklamasında, "Los Angeles'taki seçimi izledim ve bence bu çok utanç verici bir olaydı. Çünkü Spencer Pratt'ın son tura kalacağını düşünüyordum, herkes de öyle düşünüyordu. Kazanan ya da önde olan kişi de öyle düşünüyordu. Yıkıldı ve ağlamaya başladı, 'kaybettim' dedi. Ama sonra onu yarışa dahil etmek için gereken oyları buldular. Seçimlerimiz o kadar hileli ki, aklınız hayaliniz almaz" dedi.

Trump seçimlerin ardından ilk yaptığı yorumda ise "Demokratlarla çalışmaya açığım ancak Kongre'de kontrolü ele geçirmelerine rağmen kendi iradelerini dayatabilecek konumda değiller" ifadelerini kullanmıştı.