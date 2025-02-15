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  4. Trump yine şaşırtmadı! Beyaz Saray’dan Sevgililer Günü mesajı: “Edelim sizi sınır dışı”

Trump yine şaşırtmadı! Beyaz Saray’dan Sevgililer Günü mesajı: “Edelim sizi sınır dışı”

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
15.02.2025 09:43
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Kasım 2024’te yeniden ABD başkanı seçilen Donald Trump, her gün yeni bir gündem maddesi yaratarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Trump, son olarak Sevgililer Günü mesajıyla gündeme oturdu. Bu mesaj, geleneksel romantik mesajlardan çok daha farklıydı; Trump’ın göçmenlere karşı sert duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Trump yine şaşırtmadı! Beyaz Saray’dan Sevgililer Günü mesajı: “Edelim sizi sınır dışı”

Sevgililer Günü, dünyanın dört bir yanında aşkı ve sevgiyi kutlamak için genellikle duygusal mesajlarla geçer. Fakat Trump, Beyaz Saray’dan yaptığı bu paylaşımda, göçmenlere yönelik sert bir mesaj verdi.

beyaz saray

"GÜLLER KIRMIZI, MENEKŞELER MAVİ”

Pembe kalpli bir fon üzerine, Trump ve sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan’ın yüzleri yerleştirilmişti. Üzerlerinde ise bir şiir vardı: "Güller kırmızı, Menekşeler mavi, Buraya yasadışı gelin sizi sınır dışı edelim."

trump

‘ROMANTİK’ ŞİİR Mİ, TEHDİT Mİ?

Paylaşım, geleneksel Sevgililer Günü şiirlerinin aksine, net bir şekilde göçmenlere yönelik bir tehdit olarak algılandı. Göçmen karşıtı söylemleri ile tanınan Trump, bu mesajıyla yeni bir tartışma başlattı.

Şiirin "Güller kırmızı, Menekşeler mavi" gibi klasik romantik bir açılışla başlaması, ardından "Yasadışı gelin, sizi sınır dışı edelim" ifadesiyle sert bir dönüş yaparak, sosyal medyada tepki topladı.

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BU MESAJ POLİTİKALARIN DEVAMI MI?

Trump’ın Beyaz Sarayı’ndaki politikalarının en dikkat çeken yönlerinden biri, göçmenlere yönelik sert tutumuydu. Trump, ABD’nin güney sınırındaki göçmen akınını engellemeye çalışmak için birçok sert adım atmış, sınır güvenliğini artırmak adına yoğun güvenlik önlemleri almıştı.

Bu tür politikalara dair yaptığı açıklamalar, birçok kişi tarafından insan haklarına aykırı olarak yorumlanmıştı. Trump’ın Sevgililer Günü mesajı da, bu politikaların bir nevi devamı gibiydi.

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Sert bir mesaj, hoş değil.
Bunun politik bir mesaj olduğunu düşünüyorum.
Bu tür mesajlar gereksiz ve ayrımcı.
Sevgililer Günü'nde böyle bir mesaj beklemiyordum.
Bu anket 11 saat 31 dakika sonra sonlanacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump göçmen Beyaz Saray
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