Trump yine şaşırtmadı! Beyaz Saray’dan Sevgililer Günü mesajı: “Edelim sizi sınır dışı”

Sevgililer Günü, dünyanın dört bir yanında aşkı ve sevgiyi kutlamak için genellikle duygusal mesajlarla geçer. Fakat Trump, Beyaz Saray’dan yaptığı bu paylaşımda, göçmenlere yönelik sert bir mesaj verdi.

"GÜLLER KIRMIZI, MENEKŞELER MAVİ”

Pembe kalpli bir fon üzerine, Trump ve sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan’ın yüzleri yerleştirilmişti. Üzerlerinde ise bir şiir vardı: "Güller kırmızı, Menekşeler mavi, Buraya yasadışı gelin sizi sınır dışı edelim."

‘ROMANTİK’ ŞİİR Mİ, TEHDİT Mİ?

Paylaşım, geleneksel Sevgililer Günü şiirlerinin aksine, net bir şekilde göçmenlere yönelik bir tehdit olarak algılandı. Göçmen karşıtı söylemleri ile tanınan Trump, bu mesajıyla yeni bir tartışma başlattı.

Şiirin "Güller kırmızı, Menekşeler mavi" gibi klasik romantik bir açılışla başlaması, ardından "Yasadışı gelin, sizi sınır dışı edelim" ifadesiyle sert bir dönüş yaparak, sosyal medyada tepki topladı.

BU MESAJ POLİTİKALARIN DEVAMI MI?

Trump’ın Beyaz Sarayı’ndaki politikalarının en dikkat çeken yönlerinden biri, göçmenlere yönelik sert tutumuydu. Trump, ABD’nin güney sınırındaki göçmen akınını engellemeye çalışmak için birçok sert adım atmış, sınır güvenliğini artırmak adına yoğun güvenlik önlemleri almıştı.

Bu tür politikalara dair yaptığı açıklamalar, birçok kişi tarafından insan haklarına aykırı olarak yorumlanmıştı. Trump’ın Sevgililer Günü mesajı da, bu politikaların bir nevi devamı gibiydi.