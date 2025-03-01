Trump-Zelenskiy tartışması gündemde! AB'den ABD'ye ilk missilleme geldi: Yasaklandı

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy dün Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmenin ana nedeni ise Ukrayna'da çıkarılacak yer altı kaynaklarının yüzde 50'sinin ABD tarafından kullanılmasına yönelik anlaşmaydı. Zirveye Trump'ın Zelenskiy'e yönelik sözleri sonrası başlayan tartışma damgasını vurdu.

ZELENSKİY'E DESTEK YAĞDI

Zelenskiy yaşanan tartışma sonrası anlaşmayı imzalamayarak ABD'den ayrıldı. Yaşanan olay dünyada geniş yankı uyandırırken Zelenskiy'e destek mesajları yağdı.

ABD'YE İLK MİSİLLEME

Yaşanan gerilim sonrasında AB'den ABD'ye ilk misilleme geldi. Norveçli bir petrol devi, Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Beyaz Saray'da uyguladığı muamelenin ardından tüm ABD güçlerine akaryakıt satışını yasakladığını duyurdu.

Norveç firması Haltbakk Bunkers, "Amerikalılara yakıt yok!" diyerek Norveç'teki tüm Amerikan güçlerine yakıt sağlamayı durduğunu duyurdu.

YAKIT VERİLMEDİ

Yasak kapsamında bir ABD nükleer denizaltısına yakıt verilmediği bildirildi.