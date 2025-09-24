HABER

Tüccarlar fındık fiyatı konusunda farklı görüşte

Giresun’da fındık fiyatları geçen haftaya göre stabil seyrederken, tüccarlar arasında farklı görüşler öne çıktı.

Giresun’da fındık fiyatları geçen haftaya göre stabil seyrederken, tüccarlar arasında farklı görüşler öne çıktı. Bazı tüccarlar fiyatların ihracata bağlı olarak şekilleneceğini belirtirken, bazıları ise fiyatların rekor seviyelere ulaşacağını ileri sürdü.

Fındık hasadının sona ermesiyle birlikte serbest piyasadaki alım fiyatları tartışma konusu oldu. Giresun’daki fındık tüccarları, fiyatların geçtiğimiz hafta 330 TL seviyesinde olduğunu, fındığın bu hafta ise randımanına göre 300 ila 340 TL aralığında işlem gördüğünü belirterek, ihracatta söz sahibi Ferrero’nun alım fiyatına göre fiyatların şekilleneceğini ifade etti. Fındık tüccarı Hasan Himtaş, fiyatların şimdilik yatay seyirde olduğunu söyleyerek, "Geçen hafta fiyatlarımız 330 TL civarındaydı. Bu hafta da yine 330 TL ile başladık. Ancak Ferrero’nun fiyat açıklamasını bekliyoruz. Söylentilere göre 260 TL civarında bir fiyat açıklayacağı konuşuluyor. Bu nedenle alımlarda tedirginiz. Şu anda fındığı randımanına göre 300 ila 340 TL arasında alıyoruz ama satarken ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

"Fiyatlar ihracatta talebe göre yükselebilir"

Serbest piyasada fiyatların değişken olduğuna dikkat çeken Sami Gündoğdu ise, "Yeni haftaya fındık fiyatları 330-340 TL arasında başladı. Şu anda 340’a kadar alım var. Fındık işi belli olmaz, tamamen arz-talep meselesi. Çarşıya az fındık gelmesi fiyatları etkileyebiliyor. Bu nedenle net bir fiyat söylemek mümkün değil. Özellikle de fındık fiyatını ihracat rakamları belirleyecektir" şeklinde konuştu.

"Fındık fiyatı rekor kıracak"

Fiyatların yükseleceğini ileri süren fındık tüccarı Hayrettin Karabulut, "Sezon üretici açısından umut verici. Fındık sektörü bu yıl beklentilerin üzerinde olacak. Geçen hafta 330 TL iken, bugün 340 TL’den işlem gördü. Ama önümüzdeki günlerde 350, hatta 400 TL’ye kadar çıkmasını bekliyoruz. İleride 13 doların üzerinde fiyat görebiliriz. Bu sene fındığın rekor kıracağına inanıyorum. Üreticinin yüzü gülsün, bizim en büyük isteğimiz bu" diye konuştu.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

