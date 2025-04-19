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TÜİK verileri paylaştı: Samsun’da en fazla Ordulular, en az Hakkarili yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da en fazla Ordu nüfusuna kayıtlı (53 bin 393 kişi) vatandaşlar yaşarken, Samsunluların en fazla yaşadığı şehir de İstanbul (415 bin 372 kişi) oldu. Ayrıca Samsun’da en az Hakkari nüfusuna kayıtlı kişi (116 kişi) yaşıyor.

TÜİK verileri paylaştı: Samsun’da en fazla Ordulular, en az Hakkarili yaşıyor

TÜİK’e göre Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşların kendi şehirleri dışında en fazla yaşadıkları şehir İstanbul oldu. 415 bin 372 Samsunlu vatandaş, İstanbul’da yaşamını sürdürürken, İstanbul’da Sivaslı, Erzurumlu, Giresunlu, Kastamonulu, Malatyalı, Ordulu ve Tokatlı’dan sonra en çok yaşan hemşehri topluluğunda Samsunlular 8. sırada yer aldı.

Samsunluların en çok yaşadığı şehirler İstanbul’un ardından Bursa (94 bin 540 kişi), Ankara (89 bin 713 kişi), Tekirdağ (54 bin 32 kişi) ve Kocaeli (47 bin 824 kişi) oldu. Ayrıca Tekirdağ’da en çok bulunan hemşehri grubu da Samsunlular olarak dikkat çekerken, Bursa’da Erzurumluların ardından da en çok yaşayan hemşehri grubu Samsunlular oldu.

En az Samsunlunun yaşadığı şehir olarak ise Kilis dikkat çekti. Kilis’te 173 Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaş yaşıyor. Bunun yanı sıra Samsunlular en az yaşadığı şehirler ise Kilis’in ardından sırasıyla Karaman (300 kişi), Osmaniye (337 kişi), Bingöl (408 kişi) ve Adıyaman (439 kişi) olarak açıklandı.

İkamet edilen şehirler arasında Samsun’u en az tercih eden hemşehriler ise Hakkarililer (116 kişi), Yalovalılar (153 kişi), Tuncelililer (211 kişi), Burdurlular (213 kişi) ve Bilecikliler (258 kişi) olarak ifade edildi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Ordu Samsun nüfus tüik
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