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Tüketici hakem heyetlerine 13 bin 399 başvuru: Tüketici ayakkabıdan şikayetçi

20.03.2025 19:04
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Samsun’da 2024 yılında tüketici hakem heyetlerine 13 bin 399 başvuru yapıldığı ve 13 bin 781 uyuşmazlığın karara bağlandığı açıklandı. En çok şikâyet edilen konunun ise ayakkabıyla ilgili olduğu belirtildi.

Tüketici hakem heyetlerine 13 bin 399 başvuru: Tüketici ayakkabıdan şikayetçi

Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Cemil Kocaoğlu ve heyet üyeleri, 15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası kapsamında Samsun Valisi Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından tüketici hakları konusunda yapılan faaliyetler, tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular, karar sayıları ve tüketici hakları konusunda yapılan faaliyetler, işletmeler tarafından servis/kuver ücreti alınması, yiyecek/içecek sektörlerinin önünde ve masaların üzerinde fiyat listesi bulundurulması zorunluluğu, Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) konuları, haksız fiyat artışı bildirimi mobil uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

2025 yılında başvuru sayısı 2 bin 864 oldu

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Samsun'da 2024 yılında tüketici hakem heyetlerine 13 bin 399 adet başvuru yapılmış, 13 bin 781 adet uyuşmazlık tüketici hakem heyetlerince karara bağlanmıştır. 2025 yılında ise tüketici hakem heyetlerine 2 bin 864 adet başvuru yapılmış, 2024 yılından devredenlerle birlikte 3 bin 166 adet uyuşmazlık tüketici hakem heyetlerince karara bağlanmıştır. 2024 yılı hizmet ve ürün bazında değerlendirildiğinde tüketiciler tarafından en çok ayakkabıya ilişkin konularda tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunulmuş, bu başvurular toplam başvuruların yaklaşık yüzde 20,76’sını (2 bin 781 başvuru) oluşturmuştur. 2025 yılı için tüketici hakem heyetlerine başvuruda parasal sınır 149 bin TL olmuştur" denildi.

Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması

Ziyarette, Vali Tavlı tarafından Ahilik kültürünün tüketici hakları açısından önemli olduğu vurgulanırken, Ticaret Bakanlığı’nın geliştirdiği Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması hakkında da bilgi verildi. Vali Tavlı, "Bu uygulamanın yaygınlaşmasıyla vatandaşlarımız, karşılaştıkları haksız fiyat artışlarını hızlı bir şekilde bildirebilecek. Böylece tüketicilerin mağdur olmasının önüne geçilecek ve adil bir ticari ortam oluşturulmasına katkı sağlanacaktır. Uygulamaya, mobil uygulama mağazalarından erişilebilir ve e-Devlet hesaplarıyla giriş yapılabilir" dedi.
Tüketici hakları konusunda farkındalığın artırılması için çalışmaların devam edeceği bildirildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun valilik
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