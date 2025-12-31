Tüm dünyada 2026 coşkusu! Kutlamalar başladı, sırayla 'merhaba' diyorlar

Dünya genelinde yeni yıl heyecanı dalga dalga yayılırken, farklı zaman dilimleri nedeniyle 2026’ya giriş anları ülkeden ülkeye değişti. Pasifik Okyanusu’nda yer alan ada ülkeleri, takvimlerin ilk yaprağını çevirenler oldu. Sokaklarda ve meydanlarda düzenlenen etkinliklerde renkli havai fişek gösterileri gökyüzünü aydınlatırken, milyonlarca insan 2026’yı müzik, eğlence ve coşkuyla karşıladı.

16.00 Avustralya 2026'ya coşkuyla girdi Avustralya’nın Sydney kentinde yılbaşı kutlamaları kapsamında, havai fişekler Sydney Opera Binası ve Sydney Harbour Bridge üzerinde gökyüzünü aydınlattı.

14:00 Yeni Zelanda yeni yıla girdi Yeni Zelanda, Samoa ve Tonga, Kiribati'nin ardından yeni yıla giren ülkeler oldu. Pasifik ülkesi Yeni Zelanda'da yeni yıl, Auckland'daki Sky Tower'da düzenlenen havai fişek gösterileriyle kutlandı.