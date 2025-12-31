HABER

Tüm dünyada 2026 coşkusu! Kutlamalar başladı, sırayla 'merhaba' diyorlar
Tüm dünyada 2026 coşkusu! Kutlamalar başladı, sırayla 'merhaba' diyorlar

Yeni yıl coşkusu başladı. 2025 yılı geride kalırken 2026'yı karşılayan ilk ülkeler belli oldu. Yeni yıla giren ilk ülke, Okyanusya ülkesi Kiribati oldu. Kiribati'yi Samoa, Tonga, Yeni Zelanda ve Avustralya takip etti. 2026'nın gelişi havai fişek gösterisiyle kutlandı.

Devrim Karadağ

Dünya genelinde yeni yıl heyecanı dalga dalga yayılırken, farklı zaman dilimleri nedeniyle 2026’ya giriş anları ülkeden ülkeye değişti. Pasifik Okyanusu’nda yer alan ada ülkeleri, takvimlerin ilk yaprağını çevirenler oldu. Sokaklarda ve meydanlarda düzenlenen etkinliklerde renkli havai fişek gösterileri gökyüzünü aydınlatırken, milyonlarca insan 2026’yı müzik, eğlence ve coşkuyla karşıladı.

16.00

Avustralya 2026'ya coşkuyla girdi

Avustralya’nın Sydney kentinde yılbaşı kutlamaları kapsamında, havai fişekler Sydney Opera Binası ve Sydney Harbour Bridge üzerinde gökyüzünü aydınlattı.

Tüm dünyada 2026 coşkusu! Kutlamalar başladı, sırayla merhaba diyorlar 1

14:00

Yeni Zelanda yeni yıla girdi

Yeni Zelanda, Samoa ve Tonga, Kiribati'nin ardından yeni yıla giren ülkeler oldu.

Pasifik ülkesi Yeni Zelanda'da yeni yıl, Auckland'daki Sky Tower'da düzenlenen havai fişek gösterileriyle kutlandı.

Tüm dünyada 2026 coşkusu! Kutlamalar başladı, sırayla merhaba diyorlar 2

13:00

2026'ya giren ilk ülke Kiribati

Pasifik ülkesi Kiribati, yeni yıla "merhaba" diyen ilk ülke oldu. Noel Adası olarak da bilinen Mikronezya'daki ada ülkesi Kiribati, 2026'ya girdi.

Tüm dünyada 2026 coşkusu! Kutlamalar başladı, sırayla merhaba diyorlar 3

