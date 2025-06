Tüm ekip sahada! İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız duyurdu: “Suça geçit yok”

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sosyal medyada X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, motosikletli suç çetelerine karşı yürütülen mücadelede yeni bir operasyonun başlatıldığını duyurdu.

HER KÖŞE BAŞINDA EMNİYET

İstanbul’un dört bir yanında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamaların ilk adımının, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde atıldığını belirten Yıldız, operasyonun kamu düzenini tehdit eden motosikletli çetelere yönelik olduğunu vurguladı.

"SUÇA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Motosikletli Yunus Timlerimiz İstanbul’umuzun güvenliği için sahada.

Kamu düzenini bozmaya çalışan motosikletli suç çetelerine karşı tüm birimlerimizle etkin bir mücadele yürütüyoruz.

Bu akşam da İstanbul’un dört bir yanında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen

uygulamalarımızın ilk adımını Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğümüzde attık.

Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız

Suça Geçit Vermeyeceğiz”