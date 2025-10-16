Tüm kurumlarda aynı anda başlayacak! İstanbul dahil 7 ili kapsıyor: 'Seviye 4' alarmı verilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Marmara Bölgesi'ndeki yedi şehirde eş zamanlı deprem tatbikatı yapacak. Tatbikat, 26 Kasım Çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli şehirlerinde gerçekleşecek.

DEPREM SENARYOSUNA HAZIRLIK

NTV'de yer alan habere göre; tatbikatın amacı, vatandaşların deprem anında doğru davranmasını sağlamak ve kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek.

'SEVİYE 4'TE GERÇEKLEŞECEK

Eş zamanlı tatbikat, 26 Kasım günü saat 11.30'da yapılacak. Seviye 4 düzeyinde gerçekleşecek tatbikatta, tüm kurumlarda 45 saniye boyunca "Çök-kapan-tutun" hareketi yapılacak. Katılımcılar daha sonra bulundukları binayı tahliye edecek.

TATBİKAT KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

Tatbikat öncesinde AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının hazırlıkları sürüyor. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde geçen günlerde tatbikata hazırlık için bir toplantı gerçekleşti. İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya başkanlığında yapılan toplantıda, tatbikat sürecine ilişkin hazırlıklar, görev ve sorumluluk alanları, koordinasyon mekanizmaları ile barınma planlarının uygulama esasları ele alındı.

'SEVİYE 4' ALARMI NE DEMEK?

S1 yerel imkanların yeterli olduğu, S2 ise; bir ilde meydana gelen afet ve acil durumun büyüklüğü göz önüne alınarak, o ilin imkanları yetersiz kaldığı durumlarda destek illerin takviyesine ihtiyaç duyulduğu, S3 ulusal düzeyde desteğe ihtiyaç duyulduğu, S4 uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğu seviyedir. 26 Kasım'daki tatbikat S4 düzeyinde olası bir felakete ilişkin senaryo ile hayata geçecek.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır