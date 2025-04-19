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Tüm risklere rağmen onu öldürebilecek mesleği seçti... Tek bir an canından etti

Adana’da arıcılık yapan İlhami Özden, sol serçe parmağından arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Tüm risklere rağmen onu öldürebilecek mesleği seçti... Tek bir an canından etti
Çiğdem Sevinç

Olay, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. Arıcı İlhami Özden'i, arılara bakım yaptığı sırada koruyucu ekipmanı olmasına rağmen sol serçe parmağından arı soktu. Arıya alerjisi olduğu iddia edilen Özden, kısa süre içinde fenalaşarak yere yığıldı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen, Özden kurtarılamadı. İlhami Özden’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
alerji arı
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