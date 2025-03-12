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Tüm şehir susuz kaldı... Karaman'da suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı! Uzmanlar uyardı: 'Kesinlikle kullanmayın'

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.03.2025 14:21
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Karaman'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şebeke suyunda yapılan analizde 'petrol hidrokarbonları'na rastlandı. Müdürlükten yapılan açıklamada, analiz sonuçları normale dönünceye kadar şebeke suyunun içme suyu, gıda veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerektiği belirtildi.

Tüm şehir susuz kaldı... Karaman'da suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı! Uzmanlar uyardı: 'Kesinlikle kullanmayın'

İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayet üzerine kentteki şebeke suyundan numune alıp, laboratuvarda inceledi. Yapılan inceleme sonucunda suda 'petrol hidrokarbonları'na rastlandı. Bunun üzerine suyun içme ve gıda hijyeni için kullanılması geçici süre için yasaklandı.

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MÜDÜRLÜKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İl Sağlık Müdürlüğü’nden resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, ''İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerince, içme-kullanma sularının sağlığa uygun ve temiz olma durumları Karaman Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüzce takip edilmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlere istinaden Karaman Merkez İlçe şehir merkezine su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan alınan ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda değerlendirilen numunenin, analiz sonuçlarında “petrol hidrokarbonları” olarak bilinen bileşiklere rastlanılarak yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Vaziyet gerekli tedbirlerin derhal alınması için Karaman Belediyesine resmi yazı ile bildirilmiştir. Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman İli Merkez İlçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. Ancak, içme suyu, gıda hazırlığı (yemek, çay vb.) veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Her gün alınacak tekrar numuneleri, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’na gönderilecek; kapsamlı analiz süreçleri yakından takip edilecektir. Uygun sonuçlar elde edilinceye kadar su analiz çalışmalarına devam edilecek, kamuoyu analiz süreçleri ile ilgili bilgilendirilecektir” denildi.

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HALK, HAZIR SULARA YÖNELDİ

İl Sağlık Müdürlüğü'nün duyurusunun ardından halk, içme ve gıda hijyeni için hazır su satın almaya başladı. Çay ocağından çalışan Hüseyin Güz, bir süredir suda farklı bir koku ve tat olduğunu belirterek, “Çeşmeden akan sularda sıkıntı vardı, ancak biz burada arıtma suyu kullandığımız için şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Açıklanan duyurunun ardından da gerekli önlemleri alacağız” dedi.

"SUYA BENZİNLİ BİR ŞEYLER KARIŞMIŞ OLABİLİR"

Vatandaşlardan Ayhan Doğan ise suyun temel ihtiyaç olduğunu belirterek, “İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yapmadan sulardaki değişikliği fark etmiştik. Sularda klordan hariç benzin kokusu gibi bir koku vardı. Sağlığa zarar veren büyük bir problem bu. Küçümsenecek bir şey değil. Belediyenin sorumluluğunda olan bir konu. Suya benzinli bir şeyler karışmış olabilir, belediyenin bunu bir şekilde çözmesi lazım. İnsanlar şu an dışarıdan hazır su almaya yönlendiriliyor. Bunun maddiyatı çok yüksek bir oran, belediyenin bu konularda vatandaşlara yardımcı olması gerekir” diye konuştu.

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"NEDEN BİZ ZEHİRLİ SU İÇİYORUZ?"

Karaman'daki şebeke suyunun sorun çözülene kadar kapatılması gerektiğini söyleyen Bilal Çetin, “Bu konuda daha önceden eğer bir yanlışlık olduysa belediye halkı uyarmalıydı. Şimdi herkes hazır su alıp içemez, herkesin belirli bir bütçesi var. İlk tedbir ne ise onun uygulanması lazım. Sağlık İl Müdürlüğü bu konuya el koyduysa, şebeke suyunun kapatılması lazım. Neden biz zehirli su içiyoruz. Biz suyun bozulduğunun farkındaydık ancak bu kadar ileri derecede olduğunu bilmiyorduk” ifadelerini kullandı.

"İÇME SUYU OLARAK ŞEBEKE SUYUNU KULLANIYORDUK"

Gelen açıklamanın ardından şebeke suyunu kullanmayı bıraktıklarını söyleyen Nazım Özler, “Kimse halkın sağlığıyla oynamasın. Bizler evde hem yemekte hem çayda hem içme suyu olarak şebeke suyunu kullanıyorduk. Açıklamanın ardından kullanmayı bıraktık hazır su aldık” dedi.

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Ufuk Çetin ise şebeke suyunun kapatılmasının bir çözüm olmayacağını belirterek, “Belediye halkını düşünmesi lazım. Kamyon kamyon mahallelere su dağıtması lazım. Suyun kesilmesi çözüm olmaz. Belediye su yardımı yapmalı” diye konuştu.

(DHA)

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