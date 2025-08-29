HABER

Tuncay Meriç’in katili yakalandı! Yemek yerken öldürülmüş, görüntüler kan dondurmuştu

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili şüpheli E.H. isimli şahsın Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı.

Son dakika: Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak; yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü ilçe merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edirne Valimizi, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Jandarma Komutanımızı ve emeği geçen polislerimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadesini kullandı.

Tuncay Meriç

NE OLMUŞTU?

Çekmeköy Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle bir kişi tarafından silahla başından vuruldu.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Meriç ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERADA

Meriç'in suikastına ilişkin kafenin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı. Yaşanan korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

