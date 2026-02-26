HABER

Tunceli’de 143 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli’de etkili olan kar yağışıyla birlikte 143 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli’nin ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte 143 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalara başladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

