Tunceli’de 143 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli’de etkili olan kar yağışıyla birlikte 143 köy yolu ulaşıma kapandı.
26.02.2026 11:37
+
Yorum Yap
+
Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli’nin ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte 143 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalara başladı. Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum